iPhone 14 Pro Max in de aanbieding bij MediaMarkt voor slechts 799 euro

Bij de MediaMarkt is momenteel een prachtige aanbieding gaande voor de iPhone 14 Pro Max. Het goedkoopste model met 128GB opslagruimte is nu slechts voor €799 te bestellen, terwijl het toestel bij de concurrentie vanaf €1189 wordt aangeboden. Verder is de variant met 256GB opslagruimte beschikbaar voor €899, 512GB voor €999 en 1TB voor €1099. We vermoeden dat MediaMarkt de laatste voorraad wil verkopen, waardoor je er snel bij moet zijn. Op moment van schrijven zijn de kleuren zwart, zilver, goud en dieppaars nog uit voorraad leverbaar.

iPhone 14 Pro Max

De iPhone 14 Pro Max is het oude vlaggenschip uit 2022 van Apple met een krachtige A16 Bionic-chip, een verbeterd camerasysteem en een always-on-display. Het 6,7-inch OLED-scherm met ProMotion-technologie biedt een soepele, vloeiende weergave en beelden met een hoge helderheid. De 48MP hoofdcamera maakt scherpere foto’s met meer detail, terwijl de 12MP ultragroothoeklens en 12MP telefotolens meer creatieve mogelijkheden bieden. Het toestel is water- en stofdicht met IP68-certificering.