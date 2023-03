iPhone 14 en 14 Plus vanaf vandaag te koop in nieuwe gele kleur

De iPhone 14 en 14 Plus zijn vanaf vandaag beschikbaar in een nieuwe gele kleur. Deze nieuwe kleur is beschikbaar via Apple, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Amazon. Daarnaast introduceerde Apple nieuwe silicone cases in de kleuren Canary Yellow, Olive, Sky en Iris.

iPhone 14 en 14 Plus in geel

Afgezien van de nieuwe gele behuizing zijn er geen wijzigingen aangebracht aan de modellen. De prijs is hetzelfde gebleven: de goedkoopste iPhone 14 kost €1016 en de iPhone 14 Plus begint vanaf €1166. Apple bracht de toestellen in september voor het eerst uit in de kleuren Midnight, Starlight, Blue, Purple en (PRODUCT)RED.

De iPhone 14-serie is verkrijgbaar in 6,1- en 6,7-inch formaten en heeft dezelfde platte randen, aluminium behuizing en glazen achterkant als de iPhone 13. Nieuwe functies zijn onder andere een verbeterde camera met actiemodus, een langere batterijduur, crashdetectie en SOS in noodgevallen via satelliet (vanaf eind maart 2023 beschikbaar in Nederland. De SOS-dienst is gratis de eerste twee jaar na activering van een nieuwe iPhone 14 of iPhone 14 Plus.