iPhone 12 versus iPhone 12 Pro: de belangrijkste verschillen op een rij

Apple onthulde eerder deze maand de nieuwe iPhone 12 en iPhone 12 Pro. De iPhones zijn voorzien van een nieuw ontwerp, Apple A14 Bionic-soc, oled-schermen en MagSafe. De iPhone 12 wordt in Nederland vanaf €909 aangeboden, terwijl de 12 Pro een adviesprijs heeft gekregen van €1159. Dit jaar delen de nieuwste iPhones een groot aantal functies en in dit artikel gaan we kijken of de verschillen daadwerkelijk het forse verschil qua prijs waard zijn.

iPhone 12 versus iPhone 12 Pro

De iPhone 12 en 12 Pro verschillen qua ontwerp weinig van elkaar en de behuizing bestaat uit vlakke rechte zijkanten, in plaats van de afgeronde randen van voorgaande modellen. Apple gebruikt voor de iPhone 12 een aluminium frame met een glanzende glazen achterkant. Voor het Pro-model is er gekozen voor frame van roestvrijstaal in combinatie met een enkel stuk mat glas aan de achterzijde. De iPhone 12 Pro voelt daardoor luxueuzer aan, echter zorgt het er tegelijkertijd voor dat het toestel 25 gram zwaarder is dan de iPhone 12.

Beeldscherm

De twee toestellen hebben dit jaar een 6,1-inch Super Retina XDR-scherm. In beide gevallen gaat het om een oled-paneel met een resolutie van 2532 x 1170 pixels (460 pixels per inch). Het enige verschil is dat het scherm van de iPhone 12 Pro een hogere helderheid heeft dan de iPhone 12 met 800 nits versus 625. De piekhelderheid van de twee komt uit op 1200 nits en daardoor zijn ze uitermate geschikt voor video’s met HDR.

Apple A14 Bionic

Een ander punt waar de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro niet van elkaar verschillen is de processor. Onder de motorkap van beide apparaten vinden we de Apple A14 Bionic-soc, de snelste smartphonechip op de markt. Zowel de iPhone 12 als de iPhone 12 Pro zijn voorzien van de nieuwste Neural Engine voor verbeterde machine learning. Apple claimt dat de nieuwe 16-core Neural Engine 80% betere prestaties levert in vergelijking met de A13 Bionic van de vorige generatie.

Op het gebied van werkgeheugen zijn er kleine verschillen: de iPhone 12 Pro heeft 6 GB RAM, terwijl de iPhone 12 het moet doen met 4 GB. Het extra geheugen wordt door Apple ingezet voor een aantal camerafuncties en ook kunnen er meer apps en websites in de achtergrond worden vastgehouden, waardoor het besturingssysteem ze bij gebruik niet opnieuw hoeft in te laden.

Camera’s

De cameramodule is waar de iPhone 12 en iPhone 12 Pro echt beginnen te verschillen. Apple heeft de iPhone 12 uitgerust met een 12-megapixelsensor met ultragroothoeklens en een 12-megapixel groothoeklens. Verder krijgen bezitters toegang tot de verbeterde nachtmodus, 4k/60fps video-opnames met Dolby Vision-ondersteuning, optische beeldstabilisatie en Deep Fusion-processing.

Deze functies zijn natuurlijk ook beschikbaar op de iPhone 12 Pro, maar daar blijft het niet bij. Het Pro-model heeft naast de groothoeklens en ultragroothoeklens namelijk ook nog een LiDAR-sensor en derde camera met telelens, waarmee gebruikers 2x optisch kunnen zoomen. Een ander belangrijk verschil is dat de iPhone 12 Pro ondersteuning biedt voor het nieuwe ProRAW-fotoformaat van Apple, waardoor iPhone-fotografen meer controle hebben over hun foto’s en nieuwe tools voor nabewerking.

Conclusie

Over het algemeen biedt de ‌iPhone 12 Pro‌ kleine verbeteringen ten opzichte van de ‌iPhone 12. De ‌iPhone 12 Pro‌ kost €250 meer dan de ‌iPhone 12‌ en gezien de kleine verschillen is dat bedrag moeilijk te rechtvaardigen. We moeten daarbij wel opmerken dat de goedkoopste iPhone 12 met 64 GB-opslagruimte komt en de iPhone 12 Pro met 128 GB. Wil je het geheugen van de iPhone 12 uitbreiden naar 128 GB dan komt er nog €50 bij. Omdat de twee telefoons een grote meerderheid van de functies delen, waaronder het ontwerp, een oled-scherm, 5G-ondersteuning, A14 Bionic-soc, batterijduur en MagSafe, is het moeilijk om het duurdere model aan te raden. Degenen die kiezen voor de iPhone 12 Pro‌ zullen op zoek zijn naar het beste wat Apple te bieden heeft of zijn geïnteresseerd in specifieke functies zoals de LiDAR-sensor of telelens.