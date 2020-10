iPhone 12 of iPhone 12 Pro uitverkocht? Hier zijn de toestellen nog op voorraad

De pre-order voor iPhone 12 en iPhone 12 Pro ging afgelopen vrijdag van start en Apple begint op 23 oktober met de uitlevering van de toestellen. Niet iedereen zal op deze dag overigens een toestel ontvangen, want verschillende configuraties zijn inmiddels niet langer beschikbaar voor de releasedatum.

Apple’s iPhone 12 Pro is beperkter beschikbaar dan de iPhone 12 en daarnaast zijn er qua levertijden ook verschillen tussen de kleuren en opslagconfiguraties. Gelukkig maak je nog kans om een iPhone 12 of iPhone 12 Pro op de dag van release te bemachtigen, want Coolblue begint op maandag 19 oktober met de pre-order.

Update 23 oktober → Op voorraad bij:

“Wil jij de iPhone 12 of iPhone 12 Pro als één van de eersten in handen hebben? Plaats vanaf 19 oktober een pre-order via de productpagina van jouw favoriete model en reserveer ‘m daarmee bij Coolblue. Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Apple’s iPhone 12 Mini en iPhone 12 Pro Max zijn op 13 november beschikbaar. De pre-order voor deze modellen start op 9 november”, aldus Coolblue op zijn overzichtspagina.

Ondertussen zien sommige klanten die hun iPhone 12 en iPhone 12 Pro al hebben besteld bij Apple een nieuwe bestelstatus: voorbereiding voor verzending. Bepaalde MagSafe-accessoires komen zelfs al aan bij klanten. Als je een iPhone 12 bestelt, houd er dan rekening mee dat Apple dit jaar niet langer een koptelefoon of oplader meelevert. Je krijgt nog steeds een Lightning-naar-usb-c-kabel, maar als je een usb-c-lader nodig hebt dan zijn er tal van betaalbare opties van Apple en derden.

iPhone 12

Voor de iPhone 12 kun je in Nederland terecht bij KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2, Mobiel.nl en Belsimpel.

iPhone 12 Pro