Apple brengt Smart Display-functie naar iOS 17 en iPadOS 17

Apple gaat met iOS 17 het lockscreen van de iPhone grondig aanpakken. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-journalist Mark Gurman zal de aankomende update de iPhone transformeren in een smart display. Wanneer de iPhone niet in gebruik is en horizontaal wordt geplaatst, zal het vergrendelingsscherm fungeren als een informatief centrum met kalenderafspraken, weersinformatie, meldingen en meer.

iOS 17 en iPadOS 17 – Smart Display

Met behulp van MagSafe wordt de smart display-functie tot leven gebracht, vergelijkbaar met de functionaliteit van de Google Nest Hub. Deze functie gaat verder dan de reeds geïntroduceerde widgets in iOS 16, waardoor iPhones nog nuttiger worden wanneer ze op een bureau of nachtkastje liggen. Om de informatie op het scherm gemakkelijk leesbaar te maken, heeft Apple gekozen voor een donkere achtergrond met lichtgekleurde tekst. Dit zorgt voor optimale leesbaarheid, zelfs in omgevingen met weinig licht.

Hoewel deze functie direct beschikbaar zal zijn voor iPhones met een OLED-scherm bij de lancering van iOS 17, werkt Apple ook aan een soortgelijke interface voor iPadOS. Het is echter niet waarschijnlijk dat deze functie op tijd gereed zal zijn voor de introductie van het nieuwe besturingssysteem voor de iPad. Daarnaast is Apple bezig met de ontwikkeling van een betaalbare tablet die magnetisch aan muren en standaards kan worden bevestigd, waardoor het een speciaal apparaat wordt voor het aansturen van slimme huizen en het weergeven van informatie.

De onthulling van iOS 17 en iPadOS 17 zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse WWDC-keynote op 5 juni. Deze aankondiging wordt met veel anticipatie verwacht door Apple-fans over de hele wereld. Het is een veelbelovende update die de toekomst van de iPhone en iPad zal veranderen.