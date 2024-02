iOS 18 krijgt generatieve AI-functies en RCS-ondersteuning

In een exclusieve Q&A-sectie voor abonnees van zijn Power On-nieuwsbrief heeft Apple-insider Mark Gurman onthuld dat iOS 18 mogelijk de grootste update gaat worden in de geschiedenis van de iPhone. Met een geplande lancering in september en een eerste bèta voor ontwikkelaars tijdens het WWDC-evenement in juni, rijst de vraag: welke functies worden er aan iOS 18 toegevoegd?

Nieuwe functies iOS 18

Ondersteuning voor RCS

De verwachting is dat Apple in iOS 18 ondersteuning zal bieden voor het Rich Communication Services (RCS)-protocol in de Berichten-app. De sms-opvolger introduceert verschillende nieuwe functies zoals foto’s en video’s in hogere resolutie, audioberichten, laten zien wanneer iemand een bericht schrijft, Wi-Fi-messaging tussen iPhones en Android-apparaten, verbeterde groepschats en encryptie. Ook zullen sms en mms als alternatief beschikbaar blijven.

Slimmere Siri

In iOS 18 moet Siri een stuk slimmer en behulpzamer worden. Mark Gurman voorspelt de integratie van generatieve AI-technologie, een belangrijke toevoeging die de spraakassistent en de Berichten-app zal transformeren. Van het beantwoorden van vragen tot het automatisch aanvullen van zinnen, Siri zal nieuwe manieren van interactie bieden. AI-functies zullen onder andere beschikbaar zijn in Apple Music, Pages, Keynote en Xcode.

The Information rapporteerde dat Apple van plan is om geavanceerde taalmodellen toe te voegen aan Siri, waarmee gebruikers complexe taken kunnen automatiseren. Deze functionaliteit wordt waarschijnlijk gerealiseerd door een diepere integratie met de Shortcuts-app. De functie wordt in 2024 verwacht, hoogstwaarschijnlijk als onderdeel van iOS 18.