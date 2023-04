iOS 17 moet sideloaden van apps op iPhone mogelijk maken

Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman zal Apple in iOS 17 voor het eerst het downloaden van apps van buiten de officiële App Store toestaan, ook wel bekend als sideloading. Hierdoor zouden iPhone-gebruikers apps kunnen downloaden zonder gebruik te hoeven maken van de App Store, waardoor ontwikkelaars de 15 tot 30 procent commissie van Apple niet hoeven te betalen.

Apps sideloaden in iOS

De Digital Markets Act (DMA) van de Europese Unie, die op 1 november 2022 in werking is getreden, vereist dat “gatekeeper”-bedrijven hun diensten en platforms openstellen voor andere bedrijven en ontwikkelaars. Dit zal grote gevolgen hebben voor de platforms van Apple en zou kunnen leiden tot veranderingen in de App Store, iMessage, FaceTime, Siri en meer. Om aan de nieuwe Europese regelgeving te voldoen, wil Apple volgens Gurman volgend jaar sideloading-ondersteuning implementeren.

Hoewel Apple heeft beweerd dat sideloading de privacy- en veiligheidsbescherming van iPhone-gebruikers ondermijnt, moet het toch voldoen aan de DMA of riskeert het boetes tot 20 procent van zijn wereldwijde omzet als de EU-wetgeving wordt overtreden. In december 2022 meldde Gurman dat Apple overweegt beveiligingsvereisten in te voeren, zoals verificatie, waarvoor het een vergoeding zou kunnen vragen in plaats van geld te innen uit de verkoop van apps.

Als andere landen soortgelijke wetgeving invoeren, zouden alternatieve app-winkels zich ook buiten de Europese Unie kunnen uitbreiden. Zo overweegt de Verenigde Staten bijvoorbeeld wetgeving die Apple zou verplichten sideloading toe te staan.