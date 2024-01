Apple brengt iOS 17.3-update uit: dit is er nieuw voor jouw iPhone

Apple heeft vandaag iOS 17.3 uitgebracht voor de iPhone. In deze nieuwe iOS-update staat beveiliging centraal met nieuwe functies zoals ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ en ‘Beveiligingsvertraging’. Daarnaast brengt de update ook een nieuwe Unity-achtergrond ter ere van Black History Month en handige mogelijkheden in de Apple Music-app.

Nieuwe functies iOS 17.3

Beveiliging

Bescherming voor gestolen apparaat

Met ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ wordt de beveiliging van de iPhone en de Apple ID versterkt door de vereiste van Face ID of Touch ID voor bepaalde handelingen, zonder de mogelijkheid om in te loggen met een toegangscode. Deze extra beveiligingslaag zorgt ervoor dat onbevoegde toegang tot het apparaat wordt beperkt.

Beveiligingsvertraging

Voor ingrijpende veranderingen, zoals het wijzigen van de toegangscode van het apparaat of het Apple ID-wachtwoord, is nu ‘Beveiligingsvertraging’ van kracht. Hierbij zijn Face ID of Touch ID, een wachttijd van een uur en een aanvullende geslaagde biometrische authenticatie vereist. Deze extra stappen zorgen voor een nog veiligere gebruikerservaring.

Toegangsscherm

Ter viering van Black History Month introduceert de update een nieuwe Unity-achtergrond die de rijke geschiedenis en cultuur van zwarte gemeenschappen weerspiegelt. Dit eerbetoon is te bewonderen op het toegangsscherm van je iPhone.

Apple Music

De muziekapplicatie krijgt ook een boost met handige samenwerkingsmogelijkheden. Gebruikers kunnen nu gezamenlijk aan afspeellijsten werken en vrienden uitnodigen om deel te nemen. Hierdoor kunnen nummers eenvoudig worden toegevoegd, verwijderd en in een andere volgorde gezet. Emoji-reacties kunnen aan nummers worden toegevoegd, waardoor de muziekervaring nog interactiever wordt.

Overige verbeteringen

Naast de bovengenoemde features bevat de update ook AirPlay-hotelondersteuning, waarmee gebruikers in bepaalde hotels materiaal rechtstreeks naar de tv in hun kamer kunnen streamen. Daarnaast wordt in ‘AppleCare en garantie’ in Instellingen nu de dekking weergegeven voor alle apparaten waarop met het Apple ID is ingelogd. Ook is ongelukdetectie geoptimaliseerd voor de iPhone 14- en iPhone 15-modellen.