iBood Hunt (2021) met beruchte iBood Box van start gegaan

De zomer is aangebroken en iBood heeft daarom besloten om maar weer eens een nieuwe Hunt te organiseren. De iBood Hunt gaat op woensdag 22 september 2021 om 00:00 van start en in totaal worden er ruim 1000 deals aangeboden, die niet langer dan één minuten online staan en de voorraad is eveneens beperkt; op is ook daadwerkelijk op. Het evenement loopt tot en met donderdag 23 september.

iBood Hunt

Gedurende de iBood Hunt komen er allerlei verschillende producten voorbij, waaronder iPhones, laptops, keukenmachines, televisies, LEGO, wasmachines, speelgoed, tablets, smartphones, hardloopschoenen en nog veel meer. Mocht je bang zijn om een aanbieding mis te lopen, dan doe je er verstandig aan om één-klik-betalen in te stellen. Op deze manier reken je binnen 5 seconden af en dat kan net voldoende zijn om de iBood Box te bemachtigen.

Er namelijk nog een goede reden waarom de Hunt zo populair is, want de komende twee dagen wordt er meerdere keren een iBood Box aangeboden. De producten in de beruchte iBood Box verschillen per gebruiker, waardoor je niet weet wat je uiteindelijk ontvangt. Om een box te bemachtigen moet je veel geluk hebben, want duizenden mensen willen op datzelfde moment ook hun geluk beproeven. Het goede nieuws is dat de Box meerdere keren per Hunt langskomt.

Er worden vaak boxen van 50 of 100 euro aangeboden en de totale waarde komt soms wel boven de 1000 euro uit. In de iBood Box zit altijd een hogere waarde aan producten dan de betaalde prijs. Bovendien kun je de box ook zonder problemen terugsturen. Het is overigens niet toegestaan om meer dan één Box per Hunt te bestellen; dubbele bestellingen worden geannuleerd.