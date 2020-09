Hoe ontdek je neppe Android-apps in de Google Play Store

Neppe Android-apps komen helaas in veel gevallen voor. Dit wordt door hackers op slimme manieren gedaan, terwijl jij als gebruiker uiteindelijk met een app zit die persoonlijke data van je telefoon kan halen. Ook zijn de apps vaak in staat om je in het dagelijks leven te volgen door gebruik te maken van je GPS. In dit artikel behandelen we daarom een aantal manieren hoe je de neppe apps in de Play Store kunt ontdekken, zoals door gebruik te maken van een VPN of p2p netwerk.

Hoe worden de apps gemaakt?

De apps worden door hackers gemaakt met dezelfde opbouw als een legitieme app. Veelal worden namelijk bekende apps nagebouwd, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de afbeelding, naam en code. Dit maakt het erg moeilijk om de neppe app te onderscheiden van de werkelijke app. Onlangs werd de app van WhatsApp nog gekopieerd. Deze werd vervolgens door meer dan een miljoen mensen gedownload nog voordat Google de app uit de Play Store kon verwijderen.

Gevaar voor mobiele apparaten

Als we kijken naar de cybersecurity omtrent dit soort apps, is het logisch dat veel gebruikers hierdoor een risico lopen. Zij hebben namelijk hun smartphone opengesteld voor deze apps, waardoor er een kans bestaat dat er slechte software of malware wordt geïnstalleerd. In het ergste geval kan er zelfs persoonlijke data van je telefoon gehaald worden of kunnen al je bewegingen, zowel op het web als erbuiten, bijgehouden worden.

Wat kun je doen ter bescherming?

Er zijn een aantal belangrijke stappen die je als gebruiker kunt nemen om het risico op dit soort apps te beperken. Hierbij moet er natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen worden dat de apps gedownload worden, maar ook na de download kunnen er belangrijke stappen ondernomen worden.

Let op de naam en eigenschappen

De naam en eigenschappen van een app zijn belangrijke indicatoren die je erop kunnen wijzen dat de app nep is. Om te beginnen kan bijvoorbeeld de naam van de app al afwijken van de originele app. Let daarbij vooral op speciale leestekens en hoofdletters. Die worden vaak misbruikt om de neppe app op de juiste app te laten lijken.

Ook kan de naam van de ontwikkelaar bijvoorbeeld heel apart zijn. Een andere indicator is het aantal downloads van de app. Bij de nieuwste app zie je al snel dat het aantal downloads achterloopt bij de originele app. Het lezen van de beschrijving kan je ook erg veel helpen. De neppe apps zijn vaak door een vertaalprogramma gehaald, iets wat je het beste kunt zien in de beschrijving van de app.

Download een VPN

Ook het downloaden van een VPN kan je helpen bij de neppe apps. Hoewel je op dit moment de app waarschijnlijk al gedownload hebt, zorgt een VPN-verbinding ervoor dat de data die je verzendt en ontvangt, wordt versleuteld. Hierdoor kan de data door hackers vrijwel niet achterhaald worden, iets wat bij de neppe apps toch een van de doelstellingen is. Ook wordt je locatie hierdoor verborgen, zodat de hackers je niet in de gaten kunnen houden op basis van je geografische locatie.

Creëer een p2p netwerk

Tot slot is het creëren van een p2p netwerk sterk aan te raden. Hierdoor creëer je een netwerk van gelijkwaardige apparaten die aan elkaar diensten kunnen aanbieden. Wanneer je dus de juiste app op een van deze apparaten hebt gedownload, kun je deze delen met de andere apparaten. Hierdoor zorg je ervoor dat je op alle apparaten dezelfde, juiste apps hebt staan. Door het op deze manier aan te pakken, hoef je niet op elk apparaat apart de app te downloaden, wat het risico op het downloaden van een verkeerde app sterk vergroot.

Wat als ik een neppe app ontdek?

Als je een neppe app in de Play Store ontdekt, is het zeer belangrijk om dit aan te geven. Je kunt bij de app dan aangeven dat deze ongepast is, waardoor deze app bij Google op de radar komt. Wanneer genoeg mensen dit doen en de app trekt voldoende aandacht, wordt deze door Google uit de Play Store verwijderd.

Zoals je ziet kun je jezelf vrij goed beschermen tegen het downloaden van neppe apps. De belangrijkste aanwijzingen vind je echter door vooral goed op te passen wanneer je de app daadwerkelijk wilt gaan downloaden. Door de app goed te scannen op eventuele fouten, voorkom je dat je neppe apps op je telefoon hebt staan.

