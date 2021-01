Het model ‘Galaxy’ van Samsung door de jaren heen

Toen op 9 januari 2007 de iPhone door Steve Jobs werd gepresenteerd waren de oe’s en aa’s niet van de lucht. Hier hadden we met z’n allen op gewacht. Dit high-tech wondertje dat in je broekzak of handtas past zou ons leven voor altijd veranderen. De enige fabrikant die een passend antwoord had op de dominantie van Apple en haar iPhone was Samsung.

In 2010 presenteerde Samsung topman JK Shin de eerste Samsung Galaxy smartphone. Hoewel het toen al 3 jaar iPhone, iPhone en nog eens iPhone was wat de klok sloeg wist Samsung al snel een trouwe schare fans aan zich te binden. 11 jaar na de eerste Galaxy komt Samsung nu vermoedelijk met de Galaxy S21+ als antwoord op de iPhone 12. Welke de beste is mogen jullie onderling uitvechten.

iPhone 12 versus Galaxy S21

De twee grootste smartphone-producenten zijn al jaren in een hevige strijd verwikkeld wie de beste, snelste, grootste, meest gebruiksvriendelijke, mooiste, vetste telefoons produceert. En nu Apple met de iPhone 12-serie op de proppen komt kan Samsung natuurlijk niet achterblijven. Vandaar dat de Samsung Galaxy S21 naar verluidt bijna tegelijkertijd ten tonele zal verschijnen. Beide kampen zeggen dat hun favoriete merk het beste is. Feit is wel dat Samsung Apple voorbij is gestreefd en wereldwijd inmiddels de meest verkochte smartphone is. Maar waar begon het allemaal voor Samsung?

Het begin

De eerste Samsung Galaxy S had een bescheiden 4 inch scherm en een processor van 1 GHz. We kunnen het ons nu niet meer voorstellen maar in 2010 stond dit garant voor mega veel opslagcapaciteit en supersnelle prestaties. De opvolger van de Galaxy S was de Samsung Galaxy Sll. De door Samsung zelf ontwikkelde Exynos-chip kon maar liefst een snelheid van 1.2 GHz klokken en met de zogenaamde TouchWiz 4.0 werden de eerste Hubs om content te verzamelen realiteit.

Galaxy haalt iPhone in

Tot de Samsung Galaxy Slll werd deze smartphone nog niet echt serieus genomen, maar daar kwam verandering in met de introductie van de Galaxy S4. Het scherm werd groter, net als de opslagcapaciteit. De processor die voorheen nog dual-core was ging naar quad-core wat de prestaties meteen ten goede kwam. Toen de Galaxy S4 op de markt kwam had Samsung de achterstand op Apple ingelopen. De afgelopen jaren vlogen de nieuwe iPhones en Samsungs ons om de oren. Het voorlopige hoogtepunt van Samsung is de Galaxy zal vermoedelijke de S21 Ultra worden.

Smartphone wedloop

Apple en Samsung houden elkaar nauwlettend in de gaten. Als antwoord op het topmodel van Apple: de iPhone 12 Maxi zal Samsung waarschijnlijk met een model komen dat de strijd aan moet gaan: vermoedelijk de Galaxy S21 Ultra.

Dit absolute topmodel van Samsung heeft volgens de geruchten een QHDF-beeldscherm en curved display. Ook zijn er geruchten dat de camera’s van de Samsung Galaxy S21 Ultra bestaan uit een hoofdcamera met 108 megapixel hoofdcamera, een groothoeklens met 12 megapixel, maar liefst twee telelenzen en een selfiecamera met 40 megapixel. Er is ook uitgelekt dat de accu een capaciteit van 5.000 mAh meekrijgt en dat het hart van deze mobiele krachtpatser een Android 11-processor is met de revolutionaire One UI-software. Wanneer de Ultra op de markt zou komen is nog niet zeker, maar dat dit toestel weer een nieuwe fase in de smartphone wedloop inluidt is duidelijk.