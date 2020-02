Gratis Galaxy Buds+ bij Galaxy S20-serie, Galaxy Z Flip te zien in video

De Samsung Galaxy S20-serie wordt op 11 februari gepresenteerd en zullen kort daarna beschikbaar worden gemaakt voor pre-order. Om consumenten over te halen levert Samsung de Galaxy Buds+ gratis mee wanneer je in Europa een pre-order plaatst. Deze nieuwe oordopjes krijgen een adviesprijs van €169,99, maar zijn gratis als je voor uiterlijk 8 maart de Galaxy S20+ of S20 Ultra aanschaft.

Galaxy Buds+ en Galaxy S20-serie

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Roland Quandt van Winfuture.de zijn de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra vanaf vrijdag 13 maart beschikbaar. Gezien het feit dat de pre-order actie tot en met 8 maart loopt, is het niet ondenkbaar dat de nieuwe toestellen enkele dagen eerder worden geleverd met de Galaxy Buds+. De draadloze oordopjes van Samsung zijn op de onderstaande afbeelding te zien. Recente geruchten hebben gesuggereerd dat ze niet over actieve ruisonderdrukking beschikken.

Het is nog onbekend wat de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra gaan kosten in Nederland en België, maar de prijzen voor het Verenigd Konikrijk zijn inmiddels wel gelekt door Max Weinbach van XDA Developers. Op basis van deze informatie verwachten we dat de toestellen vergelijkbaar zullen zijn met de bestaande Galaxy S10-serie. Dat zou kunnen resulteren in een prijskaartje van €899 voor de Galaxy S20 en €999 voor de Galaxy S10+. Deze modellen worden ook met 5G-connectiviteit aangeboden, terwijl de S20 Ultra alleen over een 5G-modem beschikt.

4G 5G Samsung Galaxy S20 £800 £875 Samsung Galaxy S20+ £1,000 £1,075 Samsung Galaxy S20 Ultra – £1,145 Samsung Galaxy Z Flip £1,300 –

Samsung Galaxy Z Flip te zien in video

Daarnaast gaat Samsung tijdens het Unpacked-evenement de Galaxy Z Flip met vouwbaar scherm onthullen. Dit toestel heeft een 6,7-inch oledscherm met een resolutie van 2636 x 1080 pixels en een beeldverhouding van 22:9. Aan de buitenkant zit een kleiner 1,06-inch oledscherm voor de weergave van notificaties, de tijd, datum en het resterende accupercentage. De Galaxy Z Flip meet in gevouwen toestand 87,4×73,6×17,3mm. Uitgevouwen neemt de lengte toe tot 167,9mm en is de dikte maximaal 7,2mm. Het toestel heeft verder een Snapdragon 855+-soc, 8GB RAM, 256GB opslaggeheugen en twee 12-megapixelcamera’s.