Google Pixel 9 Pro krijgt nieuw ontwerp met aangepast cameraeiland

Google zal vermoedelijk pas in de tweede helft van 2024 de Pixel 9 en Pixel 9 Pro lanceren, maar de eerste beelden van het ontwerp van het vlaggenschip is al gelekt. Deze week hebben OnLeaks en MySmartPrice gedetailleerde 5K-renders van de Google Pixel 9 Pro gedeeld. Op deze beelden is het nieuwe ontwerp te zien en ook worden er in het artikel enkele specificaties gedeeld.

Google Pixel 9 Pro

Volgens de gepubliceerde informatie zal de Google Pixel 9 Pro een substantiële facelift ondergaan, met het meest in het oog springende verschil in het herontworpen cameraeiland aan de achterzijde. In tegenstelling tot eerdere modellen, waaronder de Pixel 6, 7 en 8, zal deze ‘camerastrook’ niet meer de gehele breedte van de achterkant beslaan. Het nieuwe cameraeiland lijkt meer op dat van de in 2023 uitgebrachte vouwbare Google Pixel Fold.

Aan de voorzijde van het toestel vinden we een volledig vlak scherm met naar verluidt een diagonaal van ongeveer 6,5 inch en een kleine opening voor de selfiecamera. Het lijkt erop dat Google heeft gekozen voor een kleiner display in vergelijking met de huidige Pixel 8 Pro, die is uitgerust met een 6,7-inch scherm. Ondanks het iets kleinere scherm zijn de afmetingen nagenoeg ongewijzigd. De Pixel 9 Pro wordt geschat op 162,7 mm in hoogte, 76,6 mm in breedte en 8,5 mm in dikte. Het toestel is daarmee 0,1 mm hoger en breder, maar 0,3 mm dunner dan zijn voorganger.

Het ontwerp van de Pixel 9 Pro is voorzien van platte zijkanten, in tegenstelling tot de afgeronde zijkanten van de Pixel 8 Pro. De volumeknoppen en aan/uit-knop behouden hun positie aan de rechterzijde, terwijl de usb-c-poort, speakers en simkaarthouder aan de onderkant van het apparaat zijn te vinden.

OnLeaks heeft een gevestigde reputatie opgebouwd voor het nauwkeurig lekken van renders van onaangekondigde smartphones. In maart van het voorgaande jaar presenteerde de insider al de eerste beelden van de Pixel 8 Pro, maanden voor de officiële onthulling in oktober door Google.