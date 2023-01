Apple introduceerde in 2022 het Dynamic Island voor de iPhone 14 Pro-modellen, maar daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven. Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman is het de bedoeling dat de functie dit jaar naar alle iPhone 15-modellen komt.

iPhone 15 met Dynamic Island

In de Power On-nieuwsbrief schrijft Gurman dat Apple vast blijf houden aan de huidige schermformaten. Dit betekent dat er kan worden uitgekeken naar een 6,1-inch iPhone 15, een 6,7-inch Plus-versie, een 6,1-inch iPhone 15 Pro en een 6,7-inch Max. Het laatstgenoemde model zou overigens een nieuwe naam kunnen krijgen en als de iPhone 15 Ultra worden gelanceerd.

Het Dynamic Island is de vervanger van de notch die werd geïntroduceerd met de iPhone X. Dit gebied bevat de selfiecamera en het TrueDepth-camerasysteem voor Face ID, maar kan ook verschillende vormen aannemen voor zogeheten Live Activities, systeemnotificaties en andere informatie. Tot op heden was deze functionaliteit exclusief beschikbaar op de Pro-modellen, echter komen ze volgens Gurman en analist Ross Young ook naar de reguliere modellen.

De Pro-modellen krijgen een titanium frame met haptische volumeknoppen als onderscheidende functies. Apple maakt naar verluidt gebruik van nieuwe Taptic Engines waardoor het voelt alsof de knoppen daadwerkelijk worden ingedrukt. Deze technologie wordt al gebruikt voor de thuisknop op de iPhone SE en recente MacBook-trackpads. De nieuwe modellen zouden ook een usb-c-aansluiting krijgen en aan de achterzijde worden uitgerust met een 48-megapixelcamera.

Daarnaast kwam Economic Daily News met het nieuws dat Foxconn is begonnen met een machineproefproductie voor de nieuwe iPhone. Dit proces vindt plaats voordat de ‌iPhone naar verwachting later dit jaar in massaproductie gaat en is bedoeld om het specifieke ontwerp en de productiebehoeften van het apparaat bij Foxconn te introduceren.

De iPhone 15-serie wordt waarschijnlijk in september of oktober gelanceerd. Het is nog onbekend wat de nieuwe iPhones gaan kosten.