Dit zijn de nieuwe functies van de iPhone 15 (Plus)

Apple heeft tijdens zijn Wonderlust-evenement op dinsdag de nieuwe iPhone 15 en iPhone 15 Plus gepresenteerd. De toestellen nemen enkele functies over van eerdere Pro-modellen en zijn beschikbaar voor pre-order vanaf vrijdag 15 september 2023, gevolgd door de lancering op 22 september. In dit artikel bekijken we de nieuwe functies van beide toestellen.

iPhone 15 en iPhone 15 Plus

Scherm

De iPhone 15-serie behoudt hetzelfde schermformaat als hun voorgangers. Het kleinste en meest betaalbare model heeft een 6,1-inch oled-scherm, terwijl de Plus-versie een scherm van 6,7-inch heeft. Apple introduceert echter wel een nieuwe functie, want beide iPhones beschikken voor het eerst over het Dynamic Island, dat vorig jaar voor de Pro-lijn werd geïntroduceerd. Het Dynamic Island is een opening aan de bovenkant van het scherm waarin de selfiecamera en de hardware voor Face ID zijn verwerkt. Dit gedeelte wordt door Apple gebruikt om belangrijke informatie weer te geven, zoals de muziek waar je naar luistert, telefoongesprekken, timers, kaarten en meer. Helaas zijn functies zoals het always-on scherm en een verversingssnelheid van 120 Hz nog steeds afwezig.

Camera

Op de achterzijde van de iPhone 15 vinden we voor het eerst een 48-megapixelsensor in tegenstelling tot de 12-megapixelsensor van zijn voorganger. De sensor is identiek aan die van de huidige iPhone 14 Pro (Max), wat resulteert in foto’s van aanzienlijk hogere kwaliteit. De camera ondersteunt HDR 5 voor prachtige kleuren die echt tot leven komen. Beide iPhones hebben een automatische portretmodus dankzij de herkenning van personen, honden en katten. Maar wat echt uniek is, is de mogelijkheid om de focus achteraf aan te passen, waardoor je de vrijheid hebt om het brandpunt van je foto te verplaatsen van het ene naar het andere onderwerp.

Processor

De iPhone 15-serie wordt aangedreven door de Apple A16 Bionic-soc. Deze chip werd vorig jaar geïntroduceerd voor de iPhone 14 Pro en komt nu ook naar de goedkopere modellen. Dit zorgt ervoor dat de toestellen niet alleen aanzienlijk sneller zijn, maar tegelijkertijd ook minder energie verbruiken. Volgens de cijfers van Apple kun je met de iPhone 15 maar liefst 20 uur lang video’s bekijken of 80 uur muziek beluisteren, terwijl de Plus-variant goed is voor 26 uur aan videokijkplezier en 100 uur muziek. Ondersteuning voor snelladen is ook aanwezig; in slechts 30 minuten kun je de iPhones voor de helft opladen.

Geen Lightning

Het zat er al enige tijd aan te komen, maar eindelijk is het officieel dat de gehele iPhone 15- serie afscheid neemt van de bekende Lightning-aansluiting. Alle nieuwe toestellen beschikken namelijk over een usb-c-aansluiting. Apple wordt hiertoe gedwongen vanwege nieuwe regelgeving van de Europese Unie, waarin staat dat alle nieuwe elektronische apparaten over een dergelijke aansluiting moeten beschikken. Om elektronisch afval in de toekomst te verminderen, neemt Apple vroegtijdig de stap om de hele iPhone 15-reeks te voorzien van een usb-c-poort.