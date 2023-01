De nieuwe Samsung Galaxy S23: wat kunnen we verwachten?

Volgend jaar februari kunnen we de nieuwe serie Samsung Galaxy smartphones verwachten. Net zoals bij eerdere modellen is er inmiddels al weer veel informatie over de S23, S23+ en de S23 Ultra naar buiten gekomen. Maar wat hebben de nieuwe paradepaardjes van Samsung volgens de geruchten precies voor ons in petto? Dat vertellen we je in dit artikel.

Hoekig design

De nieuwe modellen lijken volgens de geruchten minder gebogen randen te krijgen dan hun voorgangers en zien er daardoor hoekig uit. De telefoons krijgen opnieuw dunne bezels (randen om het scherm) waardoor er veel ruimte is voor het scherm. De displays zijn net zo groot als bij de S22-serie, dus 6,1, 6,6 en 6,8 inch. Verder zien we aan de voorkant naar verwachting weinig veranderingen in het design. De achterkant belooft er wel anders uit te zien. Samsung lijkt bij de S23 namelijk afscheid te nemen van het camera-eiland. De camera’s komen plat in de behuizing te liggen.

Gorilla Glass Victus 2

De schermen van de Galaxy S23 zouden nóg beter worden beschermd dan die van de S22-reeks. Ze zouden namelijk het allernieuwste Gorilla Glass Victus 2 krijgen. Dit geharde glas is naar verluidt nog sterker en krasbestendiger dan de eerdere versies. Het beeldscherm zou met dit glas zelfs bij een val van twee meter hoogte heel blijven. Of de nieuwe Samsung smartphones echt worden uitgerust met dit scherm is nog even afwachten.

Hoogste schermhelderheid tot nu toe

Naar verluidt werkt Samsung aan een maximale piekhelderheid van maar liefst 2200 nits bij het duurste model. Dat is een stuk meer dan de 1750 nits van de S22 en zou ervoor zorgen dat het scherm van de Ultra zo helder is, dat je hem bij scherp zonlicht nog beter af kan lezen. Of het aantal nits bij het basis- en plusmodel ook omhoog gaat is nog even afwachten. Bij de S22 hebben deze modellen een maximale helderheid van 1300 nits.

Betere camera’s

Op het gebied van de camera’s zouden we wel eens veranderingen kunnen zien. Samsung introduceert mogelijk een nieuwe camerasensor, de ISOCELL HPX. Hierdoor zou de Ultra een hoofdcamera krijgen met maar liefst 200 megapixels. Deze hoge resolutie zorgt voor scherpe plaatjes met veel details. De sensor vangt meer licht op zodat ook foto’s die je bij weinig licht en in het donker maakt er mooi uitzien.

De ultragroothoeklens en de telelenzen krijgen naar verluidt ook grotere sensoren waardoor ze meer licht doorlaten. En maak je graag video’s? Dan doe je dat met het nieuwe model waarschijnlijk als een pro in 8K. Hierdoor zien je video’s er heel mooi en professioneel uit.

Nieuw! Snapdragon chip in Europese toestellen

In 2023 zien we misschien voor de eerste keer een Qualcomm Snapdragon chip in de Europese Samsung-toestellen. De telefoonfabrikant zou namelijk een meerjarig contract met Qualcomm hebben gesloten en alle nieuwe telefoons de komende jaren uitrusten met de Snapdragon processor. De nieuwste versie voor 2023 is de Snapdragon Gen 8 2 chip en die wordt waarschijnlijk in de S23 gestopt. Deze processor belooft de nieuwste Samsung nóg sneller te maken, dus dat belooft veel goeds!