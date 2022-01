De nieuwe Samsung Galaxy S22-modellen: wat kunnen we verwachten?

De nieuwe Samsung Galaxy S22-modellen, de S22, de S22 Plus en de S22 Ultra, worden naar verluidt op 8 februari gepresenteerd. Tien dagen daarna zouden ze al verkrijgbaar zijn. Wat weten we tot nu toe over de nieuwste Samsung-modellen?

Super heldere display

De S22 modellen worden uitgerust met een 6.06 inch AMOLED scherm en daarmee dus een fractie kleiner dan het beeldscherm van de S21 modellen (6.2 inch). De telefoons zouden ‘het helderste display tot nu toe’ krijgen. Er gaan namelijk geruchten over een beeldscherm met een helderheid van 1600 nits. Dit is een stuk meer dan wat eerder de helderste was: het 1200 nits scherm van iPhones.

Drie camera’s met verbeterde autofocus

De Samsung Galaxy S22 krijgt drie camera’s aan de achterkant, een reguliere camera met 50 megapixel, een 12-megapixelcamera met groothoeklens en een 10-megapixelcamera met telefotolens.

Naar verluidt krijgen de nieuwe modellen van Samsung een ISOCEL GN5 beeldsensor, waardoor de snelheid van de autofocus een stuk hoger wordt. Dankzij Samsungs eigen dual-pixel technologie kan de beeldsensor meer lichtinformatie vastleggen en worden je foto’s scherper, ook in het donker en bij slecht licht.

Het camera-eiland zal wat uitsteken, waardoor je de S22 modellen niet plat op tafel kunt leggen zonder telefoonhoesje. De S22 krijgt ook een verbeterde 8K video recording. Goed nieuws voor mensen die graag foto’s maken en filmen met hun smartphone!

45W bedraad en omgekeerd draadloos opladen

De nieuwe Samsung Galaxy S telefoons krijgen een kunststof behuizing. Hierdoor hebben ze een minder luxe uitstraling, maar zijn ze wel lichter en praktisch in het gebruik. De S22 krijgt een 5000 mAh batterij die 45 Watt Fast Charge bedraad opladen ondersteunt. Dit is beter dan bij de S21 Ultra, waarmee je slechts met 25 Watt Fast Charge kon opladen.

Helaas worden de nieuwe Samsung Galaxy S22 modellen zonder oplaadstekker geleverd. Bij de telefoons is nog wel een USB-C naar USB-C kabel inbegrepen om de smartphone mee aan een oplaadstekker te koppelen.

Het wordt ook mogelijk om omgekeerd draadloos op te laden. Dit betekent dat je het ene apparaat kunt opladen met een ander apparaat dat Qi-ondersteuning heeft.

1 terabyte opslagcapaciteit

Volgens de geruchten krijgt de S22, evenals de S21, een minimaal werkgeheugen van 8GB en een opslagcapaciteit van 128GB. Van de S21 is er ook een model beschikbaar met 256GB aan geheugen. De Samsung Galaxy S22+ en de S22 Ultra zouden zelfs een opslaggeheugen van 1TB krijgen.

Helaas kun je waarschijnlijk net als bij eerdere Samsung-modellen de opslagcapaciteit niet uitbreiden met een Micro SD-kaart en zal je dus, als je meer intern geheugen wilt, voor de S22+ of S22 Ultra moeten gaan. Op deze pagina vind je het volledig aanbod Samsung Galaxy modellen.