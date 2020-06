De grootste verschillen tussen de iPhone SE en iPhone 11 op een rijtje

De nieuwe iPhone SE van 2020 en de iPhone 11 verschillen natuurlijk van elkaar, maar er zijn ook overeenkomsten. Bijvoorbeeld als het gaat om de toepassing van de A13 Bionic-chip net als de beschikbare varianten als het gaat om de GB-capaciteit. Zo is er naast de keuze voor de iPhone SE white de optie om voor de iPhone 11 in wit te kiezen. Bovendien is er in beide toestellen sprake van het iOS 13 besturingssysteem. Tot zover dan de overeenkomsten, want de verschillen zijn natuurlijk groter. Ontdek hier wat de grote verschillen zijn tussen de iPhone SE 2020 en de iPhone 11.

Verschil in camera voorzijde en achterzijde

De camera aan de achterzijde van de iPhone SE is een 12MP camera. Bij de iPhone 11 betreft het een 12MP camera met groothoek en ultragroothoek. De voorzijde is bij het kleinere toestel met een 7-MP camera uitgevoerd en bij het grotere toestel met een 12-MP camera.

Verschil in schermgrootte

Het formaat tussen beide toestellen laat eveneens verschillen zien. De iPhone SE 2020 is uitgevoerd als compact en handzaam toestel. De afmetingen van dit toestel zijn 67,3mm x 3mm x 138,4 mm met een 4,7 inch scherm. De iPhone 11 is wat groter en heeft een afmeting van 75,7 mm x 8,3 mm x 150,9 mm met een 6,1 inch beeldscherm. de iPhone 11 Pro heeft een schermgrootte van 5,8 inch en de 11 Pro Max is het grootste model met een 6,5 inch beeldscherm.

Verschil in kleuren

De iPhone SE is in drie kleuren verkrijgbaar, namelijk in zwart, wit en rood. De iPhone 11 is in maar liefst zes kleuren verkrijgbaar. Dit toestel is te leveren in de kleur groen, geel, paars, rood, wit en zwart. De iPhone 11 Pro en de Pro Max zijn uitgevoerd in goud, spacegrijs, zilver en middernacht groen.

Verschil in batterij

De A13 Bionic chip is hetzelfde in beide toestellen, maar de batterij verschilt. Zo is de iPhone SE uitgerust met een lithium-ion 1821 mAh accu. De iPhone 11 is daarentegen uitgevoerd met een lithium-ion 3110 mAh batterij.

Verschil in prijs

Tot slot is er nog een verschil in prijs te benoemen. De nieuwe iPhone SE 2020 is lager geprijsd en is daarom voor een grote doelgroep een toegankelijk model. De iPhone 11 bevindt zich in een hogere prijsklasse en behoort dan ook tot het high-end segment. Voor de iPhone 11 Pro en Pro Max geldt dat deze zich in het topsegment bevinden qua prijs en uitvoering. De variatie in modellen, specificaties en prijzen maakt dat er voor elke liefhebber van iPhones een geschikt model beschikbaar is.

