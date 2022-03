De beste functies van de Samsung Galaxy S22

De Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra zijn de nieuwe vlaggenschepen van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Samsung heeft de verschillen tussen de drie modellen dit jaar kleiner gemaakt, waardoor de S22 op papier een stuk interessanter is dan zijn voorganger. Het toestel beschikt niet over evenveel functies als de Ultra-variant, echter is hij ook een stuk scherper geprijsd. Een Samsung Galaxy S22 kopen bij Tele2 levert je tot en met 10 maart 2022 bovendien ook nog een setje Galaxy Buds Pro t.w.v. €229 op. Maar welke functies maken de Galaxy S22 nou zo goed? Wij zochten het voor je uit.

Samsung Galaxy S22

Prachtig scherm

Samsung heeft de S22 voorzien van een 6,1-inch oledscherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels. Net als bij zijn voorganger is er ondersteuning aanwezig voor een verversingssnelheid van maximaal 120Hz, maar daar blijft het niet bij. De S22 kan de snelheid namelijk dynamisch aanpassen en vertragen tot slechts 10Hz in plaats van 48Hz op de S21. Dit komt de accuduur ten goede, want bij het bekijken van een foto zal een hoge verversingssnelheid veel meer energie verbruiken dan nodig is.

Een andere belangrijke verbetering van het scherm is de hogere piekhelderheid. Samsung belooft een piekhelderheid van 1300 nits. Dat is niet zo helder is als de 1750 nits van de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra, maar in vergelijking met de iPhone 13 (795 nits) is het een groot verschil. Een hoge piekhelderheid zorgt ervoor dat je het scherm bijvoorbeeld kan gebruiken in direct zonlicht en ook is het uitermate geschikt voor het tonen van videomateriaal in HDR.

Nieuwe camera’s

De 12-megapixelsensor van de Galaxy S21-serie heeft plaatsgemaakt voor een 50-megapixelsensor met groothoeklens. De sensor is 23% groter dan die van de Galaxy S21 om meer licht op te vangen en de Adaptive Pixel-technologie voegt pixels samen om meer details vast te leggen. Deze veranderingen moeten ook zorgen voor betere prestaties bij weinig licht en in de nacht.

De telelens krijgt eveneens een upgrade op de Galaxy S22. Hoewel het aantal megapixels daalt tot 10-megapixel, heeft de Galaxy S22 nu 3x optische zoom in plaats van de hybride zoom-functie van de Galaxy S21. Deze verandering zou gedetailleerde close-ups moeten opleveren die zich kunnen meten met alles wat de beste cameratelefoons te bieden hebben.

Software-updates

Consumenten gebruiken hun smartphones tegenwoordig veel langer dan vroeger het geval was en dat is gezien de stijgende prijzen en de relatief kleine verbeteringen niet bepaald onlogisch. Het probleem bij de Android-smartphones van Samsung was dat je slechts twee of drie grote Android-updates ontving. Dat gaat veranderen met de S22-serie, want het bedrijf heeft aangekondigd dat de smartphones vier lang zullen worden geüpdatet naar de nieuwste Android-versies.

Voor de Galaxy S22-serie en de Galaxy Tab S8-serie zal Samsung vier jaar grote Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates uitbrengen. Dit is een nieuw beleid voor het bedrijf en het wordt ook uitgebreid naar de Galaxy S21-serie, Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3.

Betere bouwkwaliteit

De S21 werd nog deels gemaakt van plastic om de productiekosten laag te houden, maar de achterzijde van de Galaxy S22 is dit jaar van glas. Het zorgt ervoor dat de smartphone weer aanvoelt als een premium product. Er is daarnaast ook nog eens gekozen voor het robuuste Gorilla Glass Victus op de voor- en achterzijde. Het glas moet ervoor zorgen dat het toestel een incidentele val kan overleven.