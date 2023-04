De beste functies van de iPhone 14 Pro op een rij

De iPhone 14 Pro is een van de beste smartphones op de markt en dat is te danken aan enkele unieke functies, zoals het Dynamic Island en een superieure implementatie van het always-on scherm. Een iPhone 14 Pro kopen doe je natuurlijk niet iedere dag, maar mogelijk kunnen de onderstaande je overhalen om de stap te maken.

iPhone 14 Pro

Dynamic Island

Voor de iPhone 14 Pro heeft Apple een gloednieuwe functie ontwikkeld om te communiceren met je toestel: Dynamic Island. Aan de bovenkant van het scherm bevindt zich niet langer een inkeping, maar een pilvormig gebied, waarin de selfiecamera en Face ID zitten verwerkt. Dit is normaal een plek zonder verdere functionaliteit, echter heeft Apple de twee uitsparingen digitaal samengevoegd. Het gebied kan zich vloeiend transformeren om notificaties en widgets te tonen. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken voor Face ID, AirDrop, Google Maps, muziek-apps, inkomende telefoongesprekken en nog heel veel meer.

Camera’s

De nieuwe iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn voorzien van een reeks nieuwe camerafuncties en hardwareverbeteringen. De meest opvallende is een nieuwe hoofdcamera waarmee je nog scherpere en gedetailleerdere foto’s kunt vastleggen. Wanneer je de ProRAW-indeling gebruikt, een door Apple ontworpen indeling die de krachtige fotobewerking van de iPhone combineert met hoge detailniveaus voor nauwkeurige bewerking, kun je foto’s maken in 48-megapixel. Houd er wel rekening mee dat deze foto’s bijna drie keer zoveel opslagruimte innemen op je apparaat. Standaard worden de foto’s in 12-megapixel opgeslagen.

Ook de selfiecamera aan de voorkant van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max is onder handen genomen en deze heeft nu autofocus gekregen, wat ervoor zorgt dat je foto’s gedetailleerder en realistischer zijn. Alle camera’s, inclusief de selfiecamera, hebben verbeterde prestaties bij weinig licht, waardoor foto’s in de nacht helderder en scherper zijn.

ProMotion Display

Het ProMotion Display van de iPhone 14 Pro kan het scherm maximaal 120 keer per seconde verversen, waardoor beelden veel vloeiender worden weergegeven dan je mogelijk gewend bent van je huidige smartphone. Dit gaat ten koste van de accuduur en daarom past Apple de verversingssnelheid dynamisch aan, afhankelijk van wat er op het scherm wordt weergegeven. Hierdoor kan het energieverbruik worden verminderd en gaat de batterij van de iPhone langer mee, zonder dat je het als gebruiker merkt.

Apple-fans hebben er lang op moeten wachten, maar met de komst van de iPhone 14 Pro werd dan eindelijk een always-on display geïntroduceerd. Met een always-on display kan de gebruiker belangrijke informatie zoals de tijd, datum, batterijstatus en notificaties snel en eenvoudig bekijken zonder het apparaat te hoeven ontgrendelen of uit de slaapstand te halen. Een nadeel is dat het scherm continu stroom verbruikt, wat een negatieve invloed heeft op de accuduur. Apple probeert dit tot een minimum te beperken door de verversingssnelheid terug te brengen tot 1 verversing per seconde en ook wordt de helderheid sterk verlaagd.

Langere accuduur

Bij het upgraden naar de iPhone 14 Pro, profiteer je ondanks het always-on display van een langere batterijduur dankzij verbeteringen in iOS-optimalisatie, efficiëntere processoren en nieuwe technologieën. Hoewel de exacte verbetering afhankelijk is van wat je met het toestel doet, stelt Apple dat het nieuwe scherm en A16 Bionic-soc energiezuiniger zijn dan oudere modellen, wat resulteert in een langere batterijduur. Een recente test met de iPhone 14 Pro suggereert dat deze een uur langer meegaat dan de iPhone 13 Pro uit 2021, die al bekend stond om zijn lange accuduur.

SOS-noodmeldingssysteem via satelliet

Het SOS-noodmeldingssysteem via satelliet op de iPhone 14 Pro is bedoeld voor noodsituaties waarin andere communicatiemiddelen falen. In geval van een noodgeval buiten het bereik van mobiele netwerken en wifi, kan je via de iPhone de hulpdiensten inschakelen met behulp van satellietverbinding. Wanneer de iPhone of Apple Watch een zware val of een ernstig auto-ongeluk detecteert en er geen reactie van de gebruiker volgt, kan het apparaat automatisch een SOS-noodmelding via satelliet versturen naar de hulpdiensten. Dit kan van pas komen wanneer er geen mobiele dekking of Wi-Fi beschikbaar is.