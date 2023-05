De beste eigenschappen van de iPhone 14

Apple introduceerde in september 2022 de 6,1-inch iPhone 14 en de 6,7-inch iPhone 14 Plus. De toestellen zijn evoluties van hun voorgangers, maar introduceren desondanks wel enkele verbeteringen. Wil je een iPhone 14 kopen dan raden we je aan om de onderstaande punten door te nemen.

iPhone 14

Scherm

De iPhone 14 heeft een 6,1-inch oled-scherm met een resolutie van 2532 x 1170. Het scherm ondersteunt hdr en heeft een maximale helderheid van 800 nits en een piek hdr-helderheid van 1200 nits. De kleuren zijn levendig maar niet overdreven verzadigd, tekst en pictogrammen zien er uitstekend uit en het scherm is goed leesbaar in heldere kamers of buitenshuis op een zonnige dag.

Prestaties

Onder de motorkap heeft Apple opvallend genoeg geen verandering doorgevoerd. De iPhone 14 Pro-modellen zijn uitgerust met de nieuwe A16-soc, terwijl de iPhone 14 en iPhone 14 Plus de A15-chip behouden. Hoewel er kritiek is op deze beslissing, blijkt de A15-chip nog steeds een uitstekende chip te zijn voor het gebruik van de populairste apps en games. Bovendien biedt de iPhone 14 een verbeterd thermisch ontwerp, waardoor de telefoon zelfs bij intensief gebruik koel blijft.

Op het gebied van opladen zijn er eveneens geen veranderingen op te merken. Met de Lightning-kabel kun je oplaadsnelheden tot 25W bereiken, draadloos opladen via Qi levert tot 7,5W op en de ondersteunde MagSafe-oplader levert tot 15W aan vermogen.

Camera’s

De iPhone 14 heeft vergelijkbare camera’s als de iPhone 13, maar er zijn enkele kleine verbeteringen. De primaire camera heeft een grotere sensor en een breder diafragma, waardoor er meer licht wordt opgevangen en betere resultaten worden behaald bij weinig licht. De frontcamera heeft ook een groter diafragma en introduceert autofocus. De fotokwaliteit van de iPhone 14 is goed te noemen met levendige kleuren, fijne details en snelle opnames. De grotere sensor zorgt voor een natuurlijk scherptediepte-effect, waardoor portretachtige foto’s mogelijk zijn zonder de Portretmodus te gebruiken.

De selfiecamera van de iPhone 14 is door Apple geüpgraded. Met de toevoeging van autofocus zien de foto’s er scherper uit en worden fijnere details vastgelegd. Autofocus biedt ook meer flexibiliteit bij het nemen van close-upfoto’s. Bovendien zorgt het grotere diafragma voor betere natuurlijke bokeh-effecten en goede resultaten, zelfs bij weinig licht.

Ongelukdetectie en SOS-noodmelding

De iPhone 14 biedt twee nieuwe belangrijke functies: ongelukdetectie en SOS-noodmelding via satelliet. Bij een ernstig auto-ongeluk maakt de iPhone 14 gebruik van verschillende sensoren om veranderingen in snelheid, extreem harde geluiden en plotselinge verschuivingen in de rijrichting te detecteren. Wanneer het toestel heeft vastgesteld dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden wordt er onmiddellijk een melding op het scherm weergegeven en worden na 20 seconden automatisch de hulpdiensten gebeld, tenzij je dit annuleert. Apple heeft tijdens het ontwikkelen van de functie 1 miljoen uur aan data uit de echte wereld gebruikt om de betrouwbaarheid te verbeteren.

Daarnaast heeft de iPhone 14 ook ondersteuning voor SOS-noodmeldingen via satelliet. In situaties waarin je hulp nodig hebt, maar geen toegang hebt tot mobiele gegevens of een Wi-Fi-verbinding, kun je met het toestel een verbinding maken met een satelliet en een bericht naar de hulpdiensten sturen. Deze dienst is de eerste twee jaar gratis.