De belangrijkste verschillen tussen de Samsung Galaxy S21, S21 Plus en Ultra

De Samsung Galaxy S21-serie is sinds 29 januari beschikbaar en bestaat uit drie modellen: de S21, S21+ en de S21 Ultra. Het Zuid-Koreaanse bedrijf levert met ieder toestel een uitstekende ervaring, maar er zijn een aantal belangrijke verschillen waarmee je rekening moet houden. Het is duidelijk dat de Ultra het absolute vlaggenschip is, echter zal de Samsung Galaxy S21 Plus voor veel consumenten meer dan voldoende zijn. In dit artikel kijken we naar het ontwerp, specificaties, functies en prijzen van het drietal.

Samsung Galaxy S21-serie

Ontwerp

Qua uiterlijk verschillen de Galaxy S21 en S21+ weinig van elkaar. Beide zijn door Samsung voorzien van een vlak scherm met een opening aan de bovenzijde voor de plaatsing van de selfiecamera. Aan de achterkant is er gekozen voor wat het bedrijf de ‘Contour Cut Camera’-behuizing noemt. Bij dit ontwerp wordt het camera-eiland naadloos met het frame verbonden, waardoor het eruit ziet alsof het toestel uit één blok metaal is gesneden. De achterkant van de Galaxy S21+ is gemaakt van glas, terwijl de reguliere S21 gebruikmaakt van plastic.

Voor de Galaxy S21 Ultra heeft Samsung gekozen voor dezelfde ontwerpstijl, hoewel het eiland met camera’s vanwege de twee extra sensoren meer dan twee keer zo groot is. Daarnaast heeft de Ultra een scherm dat licht is gekromd aan de randen.

Prestaties, camera’s en functies

Het drietal wordt aangedreven door de Exynos 2100-soc van Samsung. De toestellen zijn water- en stofdicht (IP68) en beschikken over 5G-ondersteuning en een ultrasone vingerafdruksensor onder het scherm. In tegenstelling tot zijn voorgangers is het microSD-kaartslot verdwenen en wordt er niet langer een oplader meegeleverd.

De Galaxy S21 en S21+ zijn voorzien van 8GB aan werkgeheugen en kunnen worden geconfigureerd met 128GB of 256gB aan opslagruimte. De verschillen tussen de twee telefoons beginnen met het scherm. De S21 heeft een 6,2-inch oledscherm met een Full HD+ resolutie, terwijl het Plus-model wordt geleverd met een groter 6,7-inch paneel met dezelfde resolutie. Samsung heeft de S21 een accu met een capaciteit van 4000 mAh gegeven, terwijl de accu van de S21+ een capaciteit heeft van 4800 mAh. Er bevinden zich drie camera’s aan de achterkant van het tweetal: een primaire camera van 12-megapixel, een telelens van 64-megapixel en een groothoekcamera van 12-megapixel.

Het vlaggenschip van de S21-serie tilt de specificaties naar een nieuw niveau. De S21 Ultra is met zijn 6,8-inch oledscherm de grootste van de drie en heeft ook een hogere resolutie (WQHD+). Aan de achterzijde vinden we vier camera’s in combinatie met een laserautofocus. De hoofdcamera heeft een resolutie van 12-megapixel, terwijl de ultrawidecamera een resolutie van 108-megapixel biedt. Er zijn ook twee 10-megapixel telelenzen aanwezig met 3x en 10x optische zoom.

Het camerasysteem ondersteunt ook 100x Space Zoom in tegenstelling tot de 30x Space Zoom die je krijgt op de andere twee S21-telefoons. Selfies kunnen worden vastgelegd in 40-megapixel, terwijl de S21 en S21+ het moeten doen met 10-megapixel.

Prijzen

De Galaxy S21 en S21+ zijn sinds 29 januari verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van € 849,- voor de Galaxy S21 met 128 GB geheugen en Galaxy S21+ met 128 GB geheugen kost € 1049. Voor de S21 Ultra met 128 GB geheugen en 12 GB RAM vraagt Samsung €1249, €1299 voor 256 GB geheugen en 12 GB RAM en €1429 voor 512 GB geheugen en 16 GB RAM.