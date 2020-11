Black Friday bij KPN: korting en cadeaus (Sonos One of Sony WH-1000XM3) bij KPN Internet en Mobiel

KPN heeft tijdens Black Friday weer enkele interessante promoties voor internet/televisie en mobiel. Consumenten kunnen vanaf maandag 23 november kiezen uit verschillende acties.

Bij het afsluiten van een internet & televisie-abonnement heb je de keuze uit meerdere opties: zes maanden korting voor €35, SuperWifi (t.w.v. €199), Sony WH-1000XM3-koptelefoon met ruisonderdrukking (t.w.v. €249,99) of de Sonos One (t.w.v. €219,99). Deze aanbiedingen lopen nog tot en met vrijdag 27 november. Het aanbod geldt alleen voor nieuwe klanten, die zich tijdens het Black Friday-evenement abonneren op een nieuwe internetverbinding van KPN. Je mag in de afgelopen 6 maanden geen internet van KPN hebben afgenomen.

Voor potentiële nieuwe mobiele klanten van KPN wordt er korting gegeven op het Unlimited-abonnement (sim-only). De komende twee jaar betaal je voor het abonnement geen €35, maar €32,50 of slechts €25 indien je al KPN Internet hebt. Verder krijg je €100 korting op je AirPods bij aanschaf van de iPhone 12 of iPhone SE en voor de Samsung Galaxy S20 en Note 20 is er een cashhback beschikbaar van €100.