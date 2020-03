Samsung Galaxy S20, S20+ of S20 Ultra kopen? Zo bespaar je meer dan 100 euro

Samsung lanceerde afgelopen vrijdag na een lange periode van pre-order eindelijk de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra. Het drietal werd op vrijdag 13 maart in Nederland uitgebracht, echter zijn de toestellen door middel van een eenvoudige methode al met meer dan 150 euro korting te bestellen.

Providers geven consumenten namelijk korting op de prijs van een toestel wanneer ze een abonnement afsluiten. Bij Tele2 is dat ook het geval bij een maandelijks opzegbaar abonnement, waardoor je flink kan besparen zonder ergens aan vast te zitten. De Galaxy S20 kost daardoor slechts €862,70 (normaal €999 euro/14% korting), 20+ is voor €958,70 te verkrijgen (normaal €1099/13% korting) en de S20 Ultra kost nog slechts €1231,70 (normaal €1349/9% korting).

Na het ontvangen van je telefoon kun je het abonnement direct opzeggen en is de telefoon van jou, omdat je deze bij het afsluiten volledig hebt afbetaald. Er zijn geen verdere kosten. Het complete bedrag bestaat uit de volledige toestelprijs (die je direct afrekent), kosten voor een abonnement van één maand en de aansluitkosten van 30 euro. Dat kun je eenvoudig online doen of per telefoon. De toestellen zijn simlockvrij en kunnen met iedere provider worden gebruikt.

Galaxy S20 en S20+

Voor slechts €862,70 kun je de Galaxy S20 bestellen. Om aan dit bedrag te komen ga je naar de website van Tele2 en het juiste maandelijks opzegbare abonnement (klik op het tabblad ‘abonnement samenstellen’) hebben we voor jou geselecteerd. De Galaxy 20 kost bij de goedkoopste bundel slecht €821,70, inclusief thuiskopieheffing. Verder zijn er €30 aansluitkosten en €11 voor het abonnement van één maand. Het totaalbedrag voor het toestel komt uit op €862,70. Dezelfde methode kan worden toegepast op de Galaxy S20+ voor €958,70 met dezelfde instellingen.

Galaxy S20 Ultra

De Galaxy S20 Ultra kost bij de goedkoopste bundel slecht €1185 plus thuiskopieheffing van €5,70. Verder zijn er €30 aansluitkosten en €11 voor het abonnement van één maand. Het totaalbedrag voor het toestel komt uit op €1231,70. Dit model is beschikbaar in de kleuren zwart en grijs.