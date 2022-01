Apple komt in 2022 met meer nieuwe producten dan ooit: iPhone 14-serie, grotere iMac, Apple Watch Series 8 en nog heel veel meer

Apple komt volgens Mark Gurman van Bloomberg in het najaar met het breedste scala aan nieuwe apparaten in de geschiedenis van het bedrijf. In de tweede helft van het jaar komen er vier nieuwe iPhones (iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max), een vernieuwde low-end MacBook Pro, een vernieuwde iMac met groter scherm, een nieuwe MacBook Pro, een vernieuwde MacBook Air, tweede generatie AirPods Pro, drie nieuwe Apple Watch-modellen (Series 8, SE en Rugged), een vernieuwde low-end iPad en nieuwe iPad Pro-modellen.

Nieuwe Apple-apparaten in 2022

De meeste apparaten zouden in de herfstmaanden moeten verschijnen, echter zou de iMac met groter scherm mogelijk eerder kunnen komen. Apple zou ook nog een evenement in het voorjaar op de planning staan waar de iPhone SE met 5G-connectiviteit, een vernieuwde iPad Air met A15-soc en minstens één nieuwe Mac zullen worden gepresenteerd. Dit evenement zou in maart of april moeten plaatsvinden. Gurman schrijft in zijn Power On-nieuwsbrief dat het evenement wordt gebruikt om de M1 Pro-soc van Apple naar een andere Mac te brengen, vermoedelijk een iMac of Mac Mini. De overige vernieuwingen voor de Mac-lijn, waaronder een gloednieuwe Mac Pro en MacBook Air, worden pas in de tweede helft van 2022 verwacht.

De iPad Pro krijgt volgens Gurman een nieuwe Apple M2-chip en ondersteuning voor draadloos laden. Deze modellen zouden eveneens in de herfst moeten verschijnen. Apple heeft recentelijk wel negen nieuwe iPad-modellen en drie iPhones geregistreerd, waardoor het niet ondenkbaar is dat er meer dan één nieuwe iPad wordt aangekondigd tijdens het evenement in het voorjaar.

Apple was ook van plan om zijn augmented/virtual reality-headset op de markt te brengen in 2022, maar de lancering zou inmiddels zijn uitgesteld tot 2023. Het bedrijf zou meer tijd nodig hebben om bestaande problemen op te lossen.

Dit is wat je van Apple kan verwachten in 2022: