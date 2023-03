‘Apple hervat ontwikkeling iPhone SE met oled-scherm’

Apple heeft volgens de doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo de ontwikkeling van een vierde generatie iPhone SE hervat. Opmerkelijk genoeg schreef Kuo twee maanden geleden nog dat Apple zijn plannen om een nieuwe iPhone SE in 2024 uit te brengen had geschrapt. Deze goedkopere iPhone zou naar verluidt worden uitgerust met een 6,1-inch oled-scherm en een door Apple ontworpen 5G-modem.

Het ontwerp van de iPhone SE zou vergelijkbaar zijn met de iPhone 14 en ook voor het eerst dunnere bezels krijgen. Apple zou ook al enige tijd werken aan een eigen 5G-modem. Voor de iPhone SE zou de connectiviteit beperkt blijven tot de sub-6GHz banden van 5G. De huidige SE heeft al ondersteuning voor 5G-netwerken, maar maakt hiervoor gebruik van een aangepaste Qualcomm-chip, die gebaseerd is op de Snapdragon X57-modem.

(1/10)

[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm's Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023