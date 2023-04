Tester van Apple AR/VR-headset onder de indruk van ontwikkeling

Er wordt al jarenlang gesproken over de verwachte AR/VR-headset van Apple, maar vanwege geruchten over een adviesprijs van $3000 is er onder analisten de nodige twijfel over het potentieel van het product. Concurrerende headsets van bedrijven als Sony en Meta, het moederbedrijf van Facebook, zijn namelijk nog geen doorgaand succes gebleken.

Apple AR/VR-headset

Ten minste één persoon die het apparaat heeft getest, is echter enthousiast over de headset. Telecominsider Evan Blass, die in het verleden betrouwbare informatie heeft gedeeld over de toekomstplannen van Apple, claimt iemand te kennen die de kans heeft gehad om de headset te testen. Blass zei dat de tester zijn mening drastisch heeft gewijzigd.

“De sprong die ze hebben gemaakt sinds eind vorig jaar is enorm”, aldus de anonieme tester tegen Blass. “Ik was zo sceptisch; nu ben ik weggeblazen op een ’take my money’-manier.” Blass deelde deze informatie via zijn Twitter-account.

Apple werkt al jaren aan de AR/VR-headset en de introductie ervan is meerdere keren uitgesteld, omdat het bedrijf heeft geprobeerd problemen met het ontwerp en de software op te lossen. Verschillende bronnen verwachten dat het product zal worden gepresenteerd tijdens de WWDC-keynote op 5 juni 2023.

In maart meldde The New York Times dat verschillende Apple-medewerkers sceptisch waren over het succes van de headset. De medewerkers hebben zich afgevraagd of de headset een daadwerkelijk iets toevoegt of dat er iets wordt gecreëerd voor een niet-bestaand probleem. Volgens Cook worden producten van Apple altijd met veel skepsis ontvangen en hoort dat bij het nemen van risico’s.

Er werd gespeculeerd dat de functionaliteit van de headset bij release beperkt zou zijn en laten zou worden uitgebreid met nieuwe functies door middel van nieuwe soft- en hardware. Het verhaal van Blass suggereert dat Apple meer tijd heeft genomen om een completer product in de markt te zetten. De headset zou naar verluidt zijn debuut gaan maken als de Reality Pro of Reality One.

De headset zou beschikken over twee 4K micro-oled-schermen van Sony in combinatie met verschillende camera’s om het gebied rond de gebruiker in kaart te brengen, gezichtsuitdrukkingen te lezen, gebaren te interpreteren en meer. Het ontwerp zou bestaan uit een strak, gebogen vizier en er wordt gebruikgemaakt van aluminium, glas en koolstofvezel om het gewicht laag te houden. Apple zou daarom ook de accu niet hebben verwerkt in de behuizing, maar hebben gekozen voor een oplossing waarbij de accu om het middel wordt gedragen.