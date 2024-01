Apple AirTag in de aanbieding bij iBood

Bij iBood is vandaag de Apple AirTag in de aanbieding voor €29,95 met gratis verzending (verwachte verzenddatum 29 januari 2024). De AirTag wordt bij de concurrentie voor €34,95 aangeboden en heeft een adviesprijs van €39. Deze promotie is geldig zolang de voorraad strekt.

Apple AirTag

De Apple Airtag is een compacte tracker ontworpen om verloren voorwerpen terug te vinden via het “Find My”-netwerk van Apple. Met een diameter van 31 mm en 11 mm dik, is het apparaat eenvoudig aan persoonlijke items te bevestigen, zoals bijvoorbeeld je sleutels. Het maakt gebruik van Ultra-Wideband (UWB) technologie voor nauwkeurigere locatiebepaling dan traditionele Bluetooth-trackers. De Airtag heeft een vervangbare CR2032-batterij die ongeveer een jaar meegaat. Gebruikers kunnen de tracker eenvoudig configureren en beheren via de Find My-app op iOS-apparaten.