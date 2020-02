Android 10 komt niet naar Samsung Galaxy S8, S8+ en Note 10

Samsung heeft meerdere keren bevestigd dat de Android 10-update naar de Galaxy S8 en Note 8 komt, echter lijkt dat helaas toch niet het geval te zijn. Beide smartphones ontbraken al op de roadmap voor Android 10-updates, maar verschillende medewerkers hielden vol dat de update alsnog zou verschijnen. Aan die onzekerheid heeft Samsung een einde gemaakt, want tijdens het laatste Unpacked-evenement heeft het bedrijf aan SamMobile meegedeeld dat de Galaxy S8 en Note 8 niet worden geüpdatet naar Android 10.

Het was al enigszins een verrassing dat Samsung plannen zou hebben om Android 10 voor de Galaxy S8 en Note 8 uit te brengen. Samsung garandeert namelijk twee belangrijke Android-updates voor zijn smartphones en inmiddels zijn beide apparaten al geüpdatet van Android 7.0 Nougat naar Android 8.0 Oreo en vervolgens Android 9.0 Pie.

De Galaxy S8 en Note 8 zullen nog wel beveiligingspatches blijven ontvangen voor de komende periode. Het is niet geheel duidelijk hoelang dit nog zal duren aangezien de Galaxy S8 alweer drie jaar oud is. Samsung is niet langer verplicht om beveiligingspatches uit te brengen, maar de patch van februari 2020 wordt inmiddels al uitgerold naar zowel de S8 als Note 8. Toekomstige patches die zijn ontworpen om ernstige problemen op te lossen zullen blijven verschijnen, zij het op een lager tempo dan voorheen.