Alles wat je moet weten over Samsung Galaxy S23 en 23+

De Samsung Galaxy S23-serie is na maanden van geruchten tijdens het Unpacked-evenement op woensdag officieel aangekondigd. Er verschijnen drie toestellen: de Galaxy S23, S23+ en de S23 Ultra als het vlaggenschip. In dit artikel zetten we de belangrijkste specificaties van de twee basismodellen op een rij.

Samsung Galaxy S23 en S23+

Het goedkoopste toestel in de serie is de Samsung Galaxy S23 met een adviesprijs van €949. Dit model heeft een 6,1-inch oled-scherm met een resolutie van 2440 x 1080 pixels en een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Bij de €1199 kostende S23+ groeit het schermformaat naar 6,6-inch en dit paneel heeft een resolutie van 2340 x 1080 pixels. De schermen hebben Corning Gorilla Glass Victus 2, zodat ze goed beschermd zijn tegen krassen en stoten. Onder scherm bevindt zich de vingerafdruksensor, waarmee je de smartphone kan beveiligen.

Onder de motorkap van beide modellen vinden we de Snapdragon 8 Gen 2 van Qualcomm. Eerder maakte Samsung al bekend dat het voorlopig niet zijn eigen Exynos-socs zou gebruiken voor high-end smartphones. Dat is voor de gebruiker goed nieuws, want in de afgelopen jaren leverden de Exynos-modellen doorgaans mindere prestaties in vergelijking met de Snapdragon-socs.

Er verschijnen meerdere configuraties: 8GB/128GB (S23), 8GB/256GB (S23/S23+) en 8GB/512GB (S23+). Dee generatie is er opnieuw geen Micro SD-kaartslot voor geheugenuitbreiding aanwezig. Alle modellen bieden ondersteuning voor Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.3, twee fysieke nanosim-kaarten en een eSIM. Het tweetal draait op Android 13 in combinatie met de nieuwe Samsung One UI 5.1.

Samsung introduceert ook nieuwe sensoren voor de camera’s. De S23 en 23+ beschikken over een primaire 50-megapixelcamera met een diafragma van f/1.8, een breed gezichtsveld van 85 graden en dual-pixel autofocus. Daarnaast is er een ultragroothoekcamera met een resolutie van 12 megapixels, een diafragma van f/2.2 en een gezichtsveld van 120 graden. De telelens heeft een 10-megapixelsensor met diafragma van f/2.4. Het is met deze combinatie van camera’s mogelijk om drie keer optisch te zoomen. In de kleine opening aan de bovenzijde van het scherm zit de 12-megapixelselfiecamera met autofocus verwerkt.

De Galaxy S23 is uitgerust met een 3900mAh-accu en voor de grotere S23+ is er gekozen voor een 4700mAh-accu. Het basismodel kan worden opgeladen met maximaal 25W, terwijl de Plus-versie ondersteuning heeft gekregen voor 45W. Draadloos opladen werkt op beide smartphones met maximaal 10W en omgekeerd draadloos opladen voor accessoires zoals oordopjes wordt ook weer ondersteund.

In Nederland zijn Galaxy S23 en S23+ direct te koop voor respectievelijk 949 en 1199 euro. Je hebt daarbij de keuze uit de volgende kleuren: Cream, Phantom Black, Green en Lavender.