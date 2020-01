Alles wat je moet weten over de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra

Volgens recente geruchten gaat Samsung op 11 februari niet de Samsung S11, maar de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra gaat onthullen. In de afgelopen weken zijn we het nodige te weten gekomen over de mogelijke cameraconfiguraties, schermformaten en batterijcapaciteit van het drietal. Daarnaast ging het gerucht dat Samsung de 120Hz-verversingssnelheid van het oled-scherm zou hebben geschrapt, echter lijkt een nieuw lek dat tegen te spreken. Wanneer de toestellen in de winkels komen te liggen is nog onbekend, maar de Samsung S20 wordt in februari verwacht.

Samsung Galaxy S20-serie

Max Weinbach van XDA Developers publiceerde eerder deze week enkele foto’s van de Galaxy S20+ en kan ook bevestigen dat het toestel een modus heeft om de verversingssnelheid van 120Hz te activeren. Deze 120Hz-modus zal overigens alleen bij de resolutie fhd+ beschikbaar zijn en niet bij wqhd+. Weinbach kon de functie alleen testen op de S20+, maar verwacht dat de modus ook beschikbaar zal zijn voor de Galaxy S20 en S20 Ultra.

Op de bovenstaande foto is te zien dat Samsung duidelijk aangeeft wat de verschillen tussen de twee modi zijn. Gebruikers die de modus activeren bij het gebruik van een wqhd+-resolutie krijgen de volgende melding te zien: ‘Een hoge verversingssnelheid wordt niet ondersteund in wqhd+. Uw scherm schakelt terug naar de standaard verversingssnelheid’. Het scherm heeft een resolutie van 3200 x 1440 pixels en is ongeveer 6,6-inch groot. De S20 zou beschikken over een 6,3-inch scherm en de S20 Ultra krijgt volgens geruchten een 6,9-inch scherm.

De Galaxy S20-serie komt verder met een ultrasone vingerafdruksensor onder het scherm. Het is nog onduidelijk om welke sensor het gaat, hoewel Samsung niet lijkt te hebben gekozen voor Qualcomm’s nieuwe 3D Sonic Max-vingerafdruksensor. De oplossing van Qualcomm maakt het mogelijk om twee vingers gelijktijdig te scannen, echter is deze functie (nog) niet actief op de Galaxy S20.

Samsung zou de Galaxy S20+ hebben uitgerust met 12GB aan werkgeheugen. Samsung maakt gebruik van LPDDR5 RAM, dat wordt ondersteund door de geheugencontroller van de Qualcomm Snapdragon 865 en de nieuwste Exynos-soc. Het toestel komt met 128GB opslagruimte (UFS 3.0) en de accucapaciteit bedraagt 4370mAh.

De Galaxy S20+ is ook het eerste toestel in de Galaxy S-serie zonder een traditionele 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Het toestel wordt geleverd met AKG-oordopjes die kunnen worden aangesloten op de usb-c-poort. Deze zijn waarschijnlijk hetzelfde als de oordopjes die bij de Galaxy Note 10 worden meegeleverd. De Galaxy S20+ ondersteunt ten slotte snelladen met 25W en een vereiste snellader wordt standaard meegeleverd.

Samsung gaat de nieuwe toestellen in de Galaxy S-serie op dinsdag 11 februari 2020 om 20:00 Nederlandse tijd onthullen. Het Galaxy Unpacked-evenement zal door middel van een livestream zijn te volgen. We kijken erg uit naar de lancering van de nieuwe modellen. Samsung lijkt namelijk een grote stap te gaan zetten met functies die je onmiddellijk zal opmerken, waaronder een periscoopcamera waarmee je tot 10x optisch kan zoomen. Daar blijft het niet bij, want Samsung zou ook 100x digitale zoom mogelijk willen maken, een functie die het Space Zoom zou willen noemen. Gelukkig hoeven we niet veel langer op de bevestiging van Samsung te wachten.

