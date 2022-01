Onthulling Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra op 9 februari 2022

De Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra worden op 9 februari tijdens het volgende Unpacked-evenement ‘The Epic Standard’ aangekondigd. Het gerucht deed al enige tijd de ronde, maar is nu bevestigd zijn door Samsung zelf. Eerder deze maand werd ook de datum van release genoemd, hoewel het nog niet zeker is of de Galaxy S22-serie wereldwijd op dezelfde dag wordt uitgebracht.

Lees ook → KPN komt met een exclusief pre-order aanbod voor de nieuwste Samsung Galaxy-modellen. Schrijf je nu in!

Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra

Een woordvoerder van Samsung zei het volgende over de presentatie van de Samsung Galaxy S22-serie. “We hebben bevestigd dat het Unpacked-evenement op 8 februari zal plaatsvinden en de uitnodigingen zullen voor eind januari worden verstuurd. Tijdens dit evenement zullen drie modellen van de Galaxy S22-serie worden aangekondigd. De Galaxy S-serie is de premium smartphone van Samsung Electronics in de eerste helft van het jaar. In tegenstelling tot de Galaxy S21-serie, is deze uitgerust met chips van Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 1) en Samsung Electronics (Exynos 2200), afhankelijk van de regio. De Galaxy S22-serie start volgens planning met pre-order op 9 februari en de reguliere lancering vindt plaats op 24 februari, terwijl pre-orders op 21 februari hun toestel al mogen verwachten. MWC 2022 zal worden gebruikt als een kans om nieuwe producten te ervaren. De nadruk leggen we op het Galaxy-ecosysteem.”

De Samsung Galaxy S22 Ultra krijgt een nieuwe cameraconfiguratie. De vier camera’s en enkele sensoren zitten verwerkt in een P-vormig camera-eiland. Het zou gaan om een 108-megapixelhoofdcamera, een 10-megapixelperiscoopcamera, een 10-megapixeltelefotocamera en een 12-megapixelultragroothoekcamera. Het toestel heeft een 6,8-inch oledscherm met een resolutie van 3200 x 1440 pixels (20:9) en een verversingssnelheid van 120Hz. Het ontwerp doet sterk denken aan de Note-serie en aan de onderkant is er zelfs een uitsparing voor de S Pen aanwezig. De Galaxy S22 Ultra moet verschijnen in de kleuren zwart, wit, rood, groen en rosé.

Terwijl de Samsung Galaxy S22 Ultra een nieuw ontwerp krijgt, lijken de Galaxy S22 en S22+ grotendeels op hun voorgangers. Het tweetal is voorzien van drie camera’s in een smal camera-eiland, waarvan de hoofdcamera foto’s kan vastleggen in een maximale resolutie va 50-megapixel. De Galaxy S22 heeft een vlak 6-inch scherm en de S22+ beschikt over een eveneens plat scherm met een diagonaal van 6,55-inch.