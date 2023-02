Aanbieding: Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra met honderden euro’s korting te bestellen

Samsung lanceerde afgelopen woensdag de Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra. Het drietal is in vergelijking met de S22-serie flink in prijs omhoog gegaan, echter zijn de toestellen door middel van een eenvoudige methode al honderden euro’s korting te bestellen.

Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra

Providers geven consumenten namelijk korting op de prijs van een toestel wanneer ze een abonnement afsluiten. Bij Tele2 is dat ook het geval bij een maandelijks opzegbaar abonnement, waardoor je flink kan besparen zonder ergens aan vast te zitten. De Galaxy S23 met 256GB opslag kost daardoor slechts €714 (normaal €1009), 23+ met 512GB is voor €940 te verkrijgen (normaal €1319) en de S23 Ultra kost nog slechts €1100 (normaal €1399) en daarbij ontvang je ook nog eens de Samsung Galaxy Watch5 LTE cadeau.

Wil je liever geen moeite doen? Gebruik dan op Bol.com de kortingscode ‘SAMSUNG_S23_150’ deze vul je in onder ‘Cadeaukaartcode invoeren’. Hiermee krijg je €150 korting op de S23, S23+ en S23 Ultra.

Vergeet niet om het model met extra opslagcapaciteit te bestellen. Je krijgt namelijk een gratis upgrade bij de drie toestellen. Het verschil in prijs wordt door Samsung terugbetaald in de vorm van een cashback. Het cashbackbedrag is afhankelijk van het model dat je kiest. De cashback vraag je via deze link aan.

Na het ontvangen van je telefoon kun je het abonnement direct opzeggen en is de telefoon van jou, omdat je deze bij het afsluiten volledig hebt afbetaald. Er zijn geen verdere kosten. Het complete bedrag bestaat uit de volledige toestelprijs (die je direct afrekent) en de kosten voor een abonnement van één maand. Dat kun je eenvoudig online doen of per telefoon. De toestellen zijn simlockvrij en kunnen met iedere provider worden gebruikt.