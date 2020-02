Aanbieding: tweede generatie Apple AirPods (nieuwste model) voor €124,50 bij Amazon

De tweede generatie AirPods (nieuwste model) zijn op dit moment scherp geprijsd bij Amazon Duitsland. De draadloze oordopjes van Apple worden voor €124,25 bij Amazon aangeboden en dat is een korting van 31% op de adviesprijs. In Nederland zijn de AirPods voor €149,99 te bestellen. Amazon bezorgt het product gratis in Nederland en afrekenen is mogelijk met iDEAL, creditcard of per bankoverschrijving. Het nieuwe model is voorzien van een nieuwe H1-chip voor een kortere verbindingstijd en een langere accuduur. Daarnaast kan Siri worden geactiveerd door middel van het stemcommando ‘hey Siri’.