Zo werken de verschillende soorten internetverbindingen

Als je thuis wifi aan wil sluiten, dan kun je dat op drie verschillende manieren doen. Namelijk met DSL, kabelverbinding of glasvezel. Heb je glasvezel? Dan heb je geluk, want dit is de nieuwste en daarmee ook de snelste manier van internetten. Maar ook met de andere twee heb je vaak prima internet, het hangt er allemaal net een beetje vanaf. De verschillende manieren van internetverbinding werken als volgt.

DSL verbinding

Heb je thuis een telefoonkabel waar je het internet op aan kunt sluiten? Dan heet dit DSL verbinding. Hieronder vallen de termen ADSL en VDSL. Het werkt simpel: je sluit de router aan op de telefoonkabel in huis en voilà, je internet werkt. Hoe snel je internet is, hangt er een beetje van af. Het werkt niet zo dat als je betaalt voor 100Mb/s, je dit ook krijgt. Het hangt namelijk af van jouw adres en de plek waar je woont. Als je geluk hebt, woon je dicht bij een wijkcentrale en is jouw telefoonkabel lekker kort. Dan is je snelheid ook een stuk hoger. Maar woon je er verder vanaf en heb je een vrij lange kabel naar de wijkcentrale lopen? Dan gaat er vaak redelijk wat snelheid verloren. Zorg er dus voor dat je niet betaalt voor meer internet dan wat er mogelijk is op jouw adres, want dat zou zonde zijn.

DSL internet is vaak wel een goedkope optie, en als je dus geluk hebt en dicht bij de wijkcentrale woont dan is dit ook zeker een mooie keuze. Vaak is het wel zo dat je niet elke provider kunt kiezen.

Kabelverbinding

Heb je bij jou thuis een televisiekabel? Dan kun je hier je internet op aansluiten, bijvoorbeeld van de providers KPN of Ziggo. Het voordeel hiervan is dat je eigenlijk geen snelheid verliest. Het internet is altijd wel stabiel, en het maakt niet uit hoeveel mensen er op het internet zitten: het internet is altijd snel en werkt goed zonder haperingen of storingen. Een nadeel hieraan is wel dat, omdat het via de televisiekabel gaat, je ook direct televisie moet aanschaffen en dus voor internet en tv moet betalen in je abonnement. Dit maakt het weer wat duurder. Maar je krijgt er wel goed en stabiel internet voor terug. Veel huishoudens in Nederland maken hier gebruik van.

Glasvezel

De meeste woningen in Nederland worden langzaamaan volledig voorzien van glasvezel. Dat is fijn, want dit is de snelste manier van internet en zorgt voor de minste vertraging en de meeste snelheid. Ideaal, dus. Heb je dit al bij jou thuis en kun je dit dus gebruiken? Doe dat ook zeker, want het is lekker snel en dus de ideale optie als je kunt kiezen.