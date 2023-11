Ziggo Black Friday 2023: maximaal 12 maanden 50% korting op Alles-in-1 en Internet & TV

Black Friday is deze week van start gegaan bij Ziggo. Je hebt de keuze uit 50% korting tot 12 maanden of een cadeaukaart van Bol.com tot wel €450. Deze promotie loopt tot en met 10 december 2023 en is helaas alleen geldig voor nieuwe klanten. Je gaat een abonnement aan voor 12 maanden en na het eerste jaar kun je maandelijks opzeggen.

Ziggo Black Friday 2023

Bij Ziggo Alles-in-1 en Internet & TV krijg je tijdens het Black Friday-evenement 12 maanden 50% korting. Je moet hiervoor wel het Elite-abonnement selecteren met een internetsnelheid van 1000 Mbit. Dit is het duurste abonnement, echter nog steeds goedkoper dan de overige opties aangezien je met Lite, Start en XXL 9 maanden korting krijgt. Daarnaast kun je nog een welkomstcadeau kiezen: 12 maanden Disney+, HBO Max, ESPN Compleet, Ziggo Sport Totaal of Film1. Je kan ook kiezen voor een cadeaukaart van Bol.com t.w.v. €450. De cadeaukaart ontvang je 14 dagen na installatie van je Ziggo-pakket per e-mail en is 3 jaar geldig.

Alleen geïnteresseerd in internet van Ziggo? Bij het Elite-abonnement ontvang je in dat geval 9 maanden 50% korting en 6 maanden bij de overige abonnementen. Je kan ook kiezen voor een Bol.com cadeaukaart t.w.v. €200 (€100 bij Lite, Start en XXL). Bij dit abonnement ontvang je helaas geen welkomstcadeau.