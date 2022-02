Wanneer ben je een goede IC’Ter?

Kijkend naar de meest bekende vacaturesites, is er een enorm tekort aan ICT-werknemers en zijn werkgevers wanhopig op zoek naar vakkundige ICT’ers. Denk aan werven via het buitenland, studenten werven voor de toekomst of interne trainingen geven om het aanbod tekort op te vullen. Het aantal banen zijn zelfs in Nederland gegroeid naar 10.5 miljoen.

Toch is het opvallend dat er zo’n duizend ICT’ers zonder werk thuis zitten. Hoe dit komt: de vraag verschuift meer en meer naar specialistische IT’ers. Denk bijvoorbeeld aan een Front End Developer Vacatures, waar de vraag reuze is. Maar wat heb je nou nodig aan skills om een succesvolle ICT’er te zijn? We leggen het je graag hieronder uit aan de hand van hard skills en soft skills.

Hard skills

De belangrijkste vakgebieden waar de meeste vraag naar ligt, is IT-security, Pen testers en Webdevelopment. Denk aan beveiliging tegen hackers of regelmatig testen of de software van jouw bedrijf makkelijk te penetreren is door anderen. Of je nou creatief of juist meer richting technische vaardigheden zit, webdevelopment is een breed vakgebied waar jij je ei in kwijt kunt. Kijk vooral waar je goed in bent, en wat er nog in de specifieke functiebeschrijving ontbreekt.

Soft skills

Vaak wordt er gevraagd naar specifieke ervaring met programma’s, projecten of andere vakgebieden. Maar soft skills zijn minstens zo belangrijk om daadwerkelijk waarde te bieden aan een bedrijf en er zelf ook wat uit te halen. De belangrijkste competentie is communicatie. Dit is belangrijk om te rapporteren, maar ook anderen te begrijpen. Dit sluit aan op de competentie dat je goed in teamverband moet kunnen werken. Of je nou als leidinggevende of onderdeel van een team werkt binnen een bedrijf, het is belangrijk dat je samen tot goede resultaten komt en verwarring of onduidelijkheid onderling vermindert. Zoals verwacht, is de competentie analyseren ook een kerncompetentie als je een baan binnen ICT wilt beoefenen. Tenslotte is besluitvaardigheid erg belangrijk. Met veel informatie is het belangrijk dat je niet alleen in mogelijkheden denkt, maar ook beslissingen kunt nemen en knopen kunt doorhakken.

Wanneer je de belangrijkste hard- en soft skills goed combineert en beheerst, houdt niets je meer tegen om succesvol te worden binnen de ICT-beroepen. We hopen dat deze tips je hebben geholpen om te weten te komen wanneer je een goede ICT’er bent en je dit kan toepassen op de grote vraag naar ICT’ers.