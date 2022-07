Gratis leren doe je met het STAP budget 

Leergierig aangelegd en altijd in om nieuwe dingen te leren die je in praktijk kunt toepassen? Dan hebben we goed nieuws. Want wist is je al dat je met het STAP budget met een hele flinke korting, of zelfs gratis, nieuwe dingen kunt leren? Supertof! Wij leggen je graag uit wat het STAP budget precies is en hoe ook jij ervan kunt profiteren tijdens jouw studietijd.

Wat is het STAP budget?

Het STAP budget is een door de overheid aangeboden budget dat iedere werkende Nederlander kan aanvragen. Op die voorwaarde en andere voorwaarden komen we later in dit artikel terug, want we gaan eerst graag in op wat het budget nu precies is.

Dit budget is in het leven geroepen om het volgen van een cursus of opleiding gemakkelijker en toegankelijker te maken. Zo kun jij als student meer leren over een bepaald vakgebied, je in een bepaalde interesse verdiepen, ontdekken of een vakgebied wél of niet iets voor jou is of bijvoorbeeld een skill die je in je opleiding mist verder ontwikkelen. Hiervoor stelt de overheid maar liefst €1000,- per persoon per jaar beschikbaar. Een enorm bedrag en een hele toffe kans!

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het STAP budget

Als student aanspraak maken op het STAP budget? Dan is de belangrijkste voorwaarde dat jij een bijbaan hebt naast je studie. Daarnaast moet je bij het aanvragen minstens 18 jaar oud zijn en de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land binnen de EU hebben. Daarbij komt dat je een volksverzekering moet hebben. Dat brengt misschien vragen met zich mee, maar wanneer jij in de afgelopen 27 maanden minstens zes maanden in Nederland hebt gewoond en gewerkt is dit automatisch zo. Geen zorgen dus!

Er zijn elk jaar meerdere momenten om het budget aan te vragen, er opent steeds een nieuwe ronde met een maximum budget. Zorg dus dat je klaar zit om jouw budget aan te vragen als je een opleiding hebt gevonden voor het te laat is en je een ronde moet wachten.

Zie jij het wel zitten? Dat snappen wij! Het STAP budget is de ideale kans om zoals we eerder al noemden meer te leren of je te specialiseren op een gewenst vlak. Er zijn onwijs veel onderwijsorganisaties aangesloten waardoor je veel opleidingen kunt volgen met het STAP budget.

In iedere branche zijn er cursussen en opleidingen te vinden. Ook aan de opleider worden voorwaarden gesteld. Dus check goed of jouw gekozen cursus, training of opleiding in aanmerking komt voor het budget. Vervolgens schrijf je je in en betaalt de overheid, wanneer het budget is toegekend, jouw budget aan de opleider. Heb je een duurdere opleiding gekozen? Dan betaal je zelf het overige bedrag, boven de €1000,-, bij.