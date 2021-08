Genoeg redenen om te starten met studeren

Wij mensen zijn van nature nieuwsgierig. We willen graag van alles wat weten en vinden het fijn om onze kennis te vergroten. Maar als je al een tijd een baan hebt word je toch een beetje geleefd door de waan van de dag. Soms krijg je dan het gevoel dat je weer eens nieuwe dingen wilt leren. Nieuwe deuren openen en nieuwe werelden ontdekken. Wellicht wil je meer kennis vergaren en hogerop komen in de branche waarin je werkt. Maar misschien ben je er wel achter gekomen dat je geen voldoening meer krijgt uit het werk dat je doet en wil je een hele andere kant op met je leven. Hoe dan ook; studeren naast je werk is altijd een goed idee! Aan de andere kant gaat er veel tijd in zitten en moet je na een drukke werkdag ook nog in de boeken duiken. Het vergt zelfdiscipline en een strakke planning. Voordat je een keuze maakt is het goed om rond te kijken bij verschillende opleiders want die hebben allemaal een eigen manier van opleiden. Trainingen van NCOI staan erom bekend dat ze opgedeeld zijn in behapbare modules en dat de lesstof helder is verwoord. Ook de begeleiding van docenten is zeer professioneel geregeld. Als je iets heel anders wilt gaan doen kun je kiezen uit veel mbo niveau 4 opleidingen. Heb je altijd al mensen willen helpen? Denk dan eens aan een mbo-opleiding in de zorg. Wil je eigenlijk iets met je handen doen? Met een mbo-opleiding in de richting techniek kun je alle kanten op.

Wat is jouw beweegreden?

Zoveel mensen, zoveel redenen om te gaan studeren. Voor je begint is het verstandig om jouw beweegreden helder te hebben. Wil je jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten? Wil je hogerop komen in je vakgebied? Wil je een hele andere kant op met je carrière? Of wil je gewoon meer weten over een onderwerp waarin je geïnteresseerd bent? Door een duidelijk doel te bepalen blijf je gemotiveerd.

Studeren kost tijd en geld

Nog iets om even bij stil te staan is het feit dat je veel vrije tijd opoffert om te studeren. Dat betekent dat je minder tijd kunt doorbrengen met bijvoorbeeld je gezin en vrienden. Maar overdrijf het niet! Je hebt wel af en toe ontspanning nodig om even op te laden. Een studie kost ook geld. Zorg dat het financieel haalbaar is. Veel opleiders bieden de mogelijkheid om de studiekosten gespreid te betalen. Als je al een baan hebt is er vaak een studiepotje beschikbaar, informeer hiernaar bij je werkgever.