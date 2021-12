De belangrijkste voordelen van glasvezelinternet

Glasvezel wordt doorgaans gezien als de beste optie voor afsluiten van een internetabonnement, maar waarom is het eigenlijk beter dan de alternatieve opties? In dit artikel zetten we de voordelen van glasvezelinternet op een rij.

Snelheden

Ongeacht de reden om online te gaan – of het nu puur voor entertainment is of puur voor zaken – er bestaat geen twijfel over dat de internetervaring enorm verbetert wanneer de snelheden hoger zijn. Voor gebruikers van vandaag, zowel op kantoor als thuis, is glasvezel duidelijk de toekomst van het internet. Bij Nederlandse internetproviders is de maximale downloadsnelheid van glasvezel 1 Gbps. Dat is 10 tot 20 keer sneller dan de 50 tot 100 Mbps abonnementen die de meesten van ons nu gebruiken. De onderstaande opsomming geeft je een idee wat dit in de praktijk betekent wanneer je bijvoorbeeld Grand Theft Auto V (70 GB) gaat downloaden.

Glasvezel 1Gbps – 9,3 minuten

100 Mbps – 93,3 minuten

25 Mbps – 6, 2 uur

Down- en uploadsnelheden

Het is heel gebruikelijk dat providers een hogere downloadsnelheid bieden dan uploadsnelheid – iets dat bekend staat als asymmetrische bandbreedte. Wanneer een provider je downloadsnelheden van 100 Mbps en uploadsnelheden van 20 Mbps aanbiedt, dan is dat een asymmetrische verbinding, waarbij de snelheden van elkaar verschillen. De lage uploadsnelheid kan een negatieve impact hebben op de algemene prestaties van de verbinding, maar providers zullen er nog steeds voor kiezen om hun verbindingen aan te prijzen als 100 Mbps, omdat de downloadsnelheid meer aandacht krijgt. Asymmetrische bandbreedte is gebruikelijker bij kabelverbindingen en ADSL. Glasvezelverbindingen bieden nagenoeg altijd symmetrische bandbreedte, wat betekent dat de uploadsnelheden precies gelijk zijn aan de downloadsnelheden. Je kan daardoor net zo snel een foto of film downloaden als uploaden.

Meerdere gebruikers

Als je een gezin hebt, dan maken waarschijnlijk meerdere gezinsleden tegelijk gebruik van internet op verschillende apparaten. Van laptops tot tablets tot telefoons tot smart televisies; iedereen heeft een snelle verbinding nodig. Het begint pas een probleem te worden wanneer ze dit allemaal op hetzelfde moment nodig hebben, aangezien de bandbreedte van een verbinding niet oneindig is. Netflix heeft alleen al ten minste 25 Mbps nodig hebben voor het streamen van video’s in 4K. Hoewel traditioneel koper- of kabelinternet vaak zulke grote belastingen aankan, wordt het moeilijker wanneer Netflix niet het enige apparaat is dat online wordt gebruikt of wanneer iemand anders een 4K-video wil bekijken op een ander apparaat. Bij een glasvezelverbinding van 1 Gbps is er zoveel reservecapaciteit aanwezig dat dit nooit een probleem zal worden.

Televisie

Net een 4K-tv gekocht of overweeg je er een te kopen? De verkoop van 4K-tv’s heeft in 2020 de 130 miljoen bereikt. Deze televisies beschikken over vier keer zoveel pixels als een 1080p-televisie, wat voor veel scherpere beelden zorgt. Het vraagt ook veel meer bandbreedte van je internetverbinding, maar met de snelheden van glasvezel is dit geen enkel probleem en ben je klaar voor de toekomst. In Nederland wordt er nog weinig content uitgezonden in 4K, echter gaat dit in de komende jaren sterk veranderen en grote sportevenementen, zoals het EK voetbal, waren dit jaar al voor het eerst te zien in deze hoge resolutie.

Gaming

Er is niets dat irritanter is voor een online gamer dan “lag”. Het verlies van gegevens kan zeer frustrerend zijn in een shooter zoals Call of Duty. Je hebt je tegenstander in het vizier en uit het niets ben jij het slachtoffer en degene die opnieuw moet spawnen. De trage reactie van het spel wordt veroorzaakt door hoge latency, dat is hoe snel de informatie van je computer of console naar de server en terug kan. Glasvezel reist met de snelheid van het licht, waardoor het de snelste verbinding is van punt A naar punt B, waardoor latentie en packet loss drastisch worden verminderd.