Internet abonnementen vergelijken: zo maak jij de beste keuze

Wanneer je een zoektocht bent begonnen naar een nieuw internet abonnement, is het belangrijk om te weten wat je precies nodig hebt. Hedendaags zijn er vele combinaties mogelijk wat het maken van een keuze niet altijd eenvoudiger maakt. Geen idee wat je nodig hebt? Geen probleem, want in dit artikel kijken we naar de belangrijkste factoren bij het afsluiten van internet.

Hier moet je op letten bij het vergelijken van internet abonnementen

Bij het vergelijken van internet abonnementen krijg je te maken met veel verschillende factoren. Hier zijn de belangrijkste factoren die je moet meenemen in je beslissing.

Snelheid

De meeste providers geven informatie over de snelheden die ze bieden. Check altijd de downloadsnelheid, tenzij je van plan bent om veel YouTube-video’s te uploaden. Netflix en andere streamingdiensten maken duidelijk dat je toegang moet hebben tot een internetabonnement van minimaal 5 Mbps om tv-series en films in HD te streamen, maar dat is voldoende voor slechts één gebruiker tegelijk. In de meeste gevallen is 18 Mbps echt de minimumsnelheid die je nodig hebt bij het streamen van 4K-films en tv-programma’s via Amazon Prime Video en Netflix. Netflix raadt zelfs een snelheid van 25 Mbps aan voor het streamen van 4K, terwijl Amazon zegt dat je minimaal 15 Mbps nodig hebt voor video’s van de hoogste kwaliteit. Dat betekent dat veel huizen met meerdere actieve gebruikers een internetverbinding nodig hebben die een snelheid van ten minste 50 Mbps kan bieden.

Bundels

Mocht je een provider overwegen die ook verantwoordelijk is voor je mobiele internet abonnement dan kun je in veel gevallen profiteren van leuke extraatjes. Het gaat doorgaans om een maandelijkse korting van enkele euro’s en bij bepaalde providers krijg je ook nog toegang tot een zenderpakket naar keuze. Verder kun je bij veel providers profiteren van gratis beveiliging, zodat je zorgeloos online kan surfen, shoppen en bankieren. Ook houd je je kinderen hiermee weg van ongepaste websites.

Klantendienst

Dit is een lastige, want in de recensies lees je in het algemeen alleen de negatieve verhalen en niet de positieve. Een enquête geeft doorgaans een beter beeld en elke maand delen 10.000 consumenten de ervaringen met hun alles-in-1-provider op de site van de Consumentenbond. In de enquête worden gebruikers gevraagd over storingen met betrekking tot internet en bellen, televisiekwaliteit, klantenservice en de algehele tevredenheid bij de provider in kwestie.

Modem

Tegenwoordig maken nagenoeg alle producten draadloos verbinding met het internet en daarom is het niet onverstandig om onderzoek te doen naar het modem dat een provider gebruikt. De installatie van een modem is vaak niet bijzonder ingewikkeld, maar gelukkig zijn er verschillende providers die als optie ook een gratis monteur aanbieden om het modem aan te sluiten. Er zit veel verschil in het aanbod en een goede router met een groot bereik kan een hoop problemen voorkomen. Een andere oplossing is om je modem in bridge-modus te plaatsen, zodat je je eigen apparatuur kan gebruiken. Ten slotte bieden veel providers wifi boosters aan wanneer de afstand tot je modem te groot is. Hoe verder je van het wifi-modem af bent, des te zwakker wordt het signaal. Het signaal wordt daarnaast beïnvloed door dikke muren, plafonds, radiatoren, grote metalen oppervlakten en andere modems van bijvoorbeeld je buren.