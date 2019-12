Zo verbeter je de accuduur van de Nintendo Switch

De Nintendo Switch is een schot in de roos gebleken voor Nintendo. Het systeem is zeker niet zo krachtig als de concurrentie, maar dat is ook het doel niet van Nintendo. Het Japanse bedrijf wil er juist voor zorgen dat je overal en op ieder moment je favoriete games kan spelen, zowel onderweg als thuis op de bank. Helaas ben je daardoor in handheld-modus afhankelijk van een accu.

Accuduur Nintendo Switch

Het originele Switch-model had een gemiddelde speeltijd van 2,5 tot 6,5 uur in handheld-modus, terwijl de 2019-versie met verbeterde accuduur 4,5 tot 9 uur kan bereiken. De Switch Lite zal het tussen de drie en zeven uur volhouden. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om alleen op tv te spelen om je nooit zorgen te maken over de levensduur van de accu, maar dat is niet waarom de Switch is uitgebracht en met de Switch Lite is het zelfs helemaal niet mogelijk om op de tv te spelen.

Hoewel de totale speeltijd die je hebt met volledig opgeladen accu grotendeels afhankelijk is van het model dat je gebruikt en van de games die je speelt, zijn er kleine aanpassingen die de console energiezuiniger maken. Door de helderheid van het scherm te verlagen en de vliegtuigmodus in te schakelen kun je accuduur flink verbeteren. Je hebt snel toegang tot deze instellingen door lang op de ‘Home’-knop op de rechter Joycon-controller te drukken tijdens het spelen of vanuit de gebruikersinterface van het hoofdsysteem.

Helderheid – Verlaag de helderheid van het scherm tot een zo laag niveau, zorg er echter wel voor je de game nog steeds goed kan zien op het scherm.

Verlaag de helderheid van het scherm tot een zo laag niveau, zorg er echter wel voor je de game nog steeds goed kan zien op het scherm. Vliegtuigmodus – Als je geen online multiplayer speelt of niet aan het downloaden bent, schakel dan de vliegtuigmodus in om draadloze communicatie en internetfuncties uit te schakelen. Dit is vooral handig als je toch niet bent verbonden met een wifi-netwerk. Let op, want vliegtuigmodus zorgt er ook voor dat Bluetooth-apparaten en losgekoppelde Joy-Cons niet langer werken.

Je kan de accuduur bovendien beter in de gaten houden wanneer het accupercentage wordt weergegeven. Ga hiervoor naar Instellingen > Systeem en schakel “Systeembatterij (%)’ in om het geschatte accupercentage toe te voegen aan het batterijpictogram.

Andere eenvoudige tips om de accuduur van de Nintendo Switch te verbeteren zijn: