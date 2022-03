Aanbieding: zo krijg je PlayStation Plus Premium voor slechts €59,99 per jaar

PlayStation Plus gaat op de schop en komt vanaf juni in drie varianten: Essential, Extra en Premium, die respectievelijk €8,99, €13,99 en €16,99 per maand gaan kosten. In de tussentijd kun je nog profiteren van een handig trucje, want een PlayStation Now-abonnement wordt automatisch omgezet naar de Premium-variant.

Dit betekent dat je voor slechts €59,99 een jaar lang kan genieten van alles wat het duurste abonnement heeft te bieden, oftewel een korting van 50%. Het enige wat je hoeft te doen is een PlayStation Now-abonnement bij Bol.com te kopen voor €59,99, de code activeren en Sony zet in juni automatisch je account over naar Premium zonder extra kosten. De kaarten zijn zover wij weten stapelbaar met een maximum van 5 jaar. Het is verstandig om niet te lang te wachten, aangezien alle PlayStation Now-kaarten gaan verdwijnen.

Koop een PlayStation Now-jaarabonnement bij Bol.com (meerdere mogelijk). Verzilver de code nu of op een later moment. Wacht totdat PlayStation Plus Premium beschikbaar komt. Sony zet automatisch en zonder extra kosten je PlayStation Now-abonnement om naar PlayStation Plus Premium.

Veranderingen PlayStation Plus

PlayStation Plus Essential

Voor bestaande PlayStation Plus-gebruikers gaat alleen de naam veranderen. Het PlayStation Plus Essential-abonnement geeft je iedere maand nog steeds minimaal twee games, korting op titels, cloudopslag en toegang tot online multiplayer. De prijs blijft eveneens ongewijzigd: €8,99 per maand, €24,99 per kwartaal of €59,99 per jaar. In dit geval is het dus ook verstandiger om een PlayStation Now-kaart te kopen, aangezien je voor hetzelfde bedrag toegang krijgt tot alles wat Plus Premium heeft te bieden.

PlayStation Plus Extra

Het nieuwe PlayStation Plus Extra-abonnement bevat alles van Essential plus een selectie van 400 PS4- en PS5-games. Het is nog niet bekendgemaakt hoe de volledige bibliotheek eruit zal komen te zien, maar Sony onthulde dat Death Stranding, God of War, Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 en Returnal in ieder geval beschikbaar zullen zijn. Het Extra-abonnement kost €13,99 per maand, €39,99 per kwartaal of €99,99 per jaar.

PlayStation Plus Premium

De derde variant is PlayStation Plus Premium met alles van Essential en Extra plus het streamen van PS3-games, het downloaden/streamen van PSX-, PS2- en PSP-games en de mogelijkheid om trialversies te spelen om te kijken of de game in kwestie aan je verwachtingen voldoet. PlayStation Now verdwijnt in zijn geheel en abonnees worden automatisch overgezet naar een Premium-abonnement zonder extra kosten.