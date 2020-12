Xbox Series X | S kopen? Nu uit voorraad leverbaar, tekorten zullen aanhouden tot april 2021

Microsoft heeft naar buiten gebracht dat het verwacht dat Xbox Series X en S nog tot april 2021 slecht verkrijgbaar zullen. Pre-orders voor Xbox Series X | S gingen in september live en de eerste voorraad was binnen enkele minuten uitverkocht, waardoor veel fans op de releasedag van dinsdag 10 november geen console geleverd kregen.

Sindsdien heeft Bol.com kortstondig een nieuwe voorraad Xbox Series X-consoles aangeboden, echter worden deze exemplaren pas begin december geleverd. De verwachting is dat retailers sporadisch Series X | S uit voorraad zullen verkopen, maar dat de beschikbaarheid beperkt zal blijven.

Update 7/12 (10:31) → Xbox Series X uitverkocht bij MediaMarkt.

Update 7/12 (10:09)→ Xbox Series X|S op voorraad bij MediaMarkt.

Update 25/11 → Op Twitter heeft Bol.com bevestigd dat het begin december weer mogelijk wordt om Xbox Series X | S te bestellen.

“Ik denk dat we tekorten zullen blijven zien in het kwartaal na de feestdagen, dus Microsoft’s derde kwartaal van het financiële jaar en het eerste kwartaal op de kalender,” zei Xbox-financieel directeur Tim Stuart op de Jefferies Interactive Entertainment-conferentie. “En als we dan bij het vierde kwartaal aankomen, blijft onze hele toeleveringsketen op volle toeren draaien, richting de zomermaanden. En dat is waar ik verwacht dat we langzaam aan de vraag kunnen voldoen.”

Net voor de lancering van vorige week informeerde Amazon klanten met een pre-order voor Xbox Series X dat ze de console mogelijk niet voor kerst zullen ontvangen. “We weten dat niet iedereen onmiddellijk een Xbox Series X | S heeft kunnen bemachtigen en we werken onvermoeibaar samen met onze partners over de hele wereld om zoveel mogelijk nieuwe consoles af te leveren. Vraag plaatselijke retailers voor meer informatie over de beschikbaarheid”, aldus Xbox-topvrouw Liz Hamren.

Qua verkochte aantallen tijdens de feestdagen verwacht Phil Spencer, hoofd van het merk Xbox, dat de winnaar zal worden bepaald door de productiecapaciteit, omdat de vraag het aanbod ver overtreft. “Het belangrijkste verzoek dat ik keer op keer krijg is: ‘het is zo moeilijk om de consoles nu te krijgen’, en ik verontschuldig me daar echt voor,” zei hij. “Ik bedoel, we produceren ze nu bijna twee maanden en proberen er zo veel mogelijk in de winkels te krijgen, maar de vraag is gewoon zo groot.”