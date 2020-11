Xbox Series X | S pre-order? Bij deze shops is nog voorraad

Xbox Series X en Series X worden op 10 november in Europa uitgebracht. Om een exemplaar van een de twee consoles te bemachtigen zal je een pre-order moeten plaatsen, want volgens Microsoft zal de voorraad van beide consoles te klein zijn om aan de vraag te voldoen.

Update 04-11 (09:44) → Bij Microsoft Duitsland is Xbox Series X weer te bestellen. Microsoft levert de console op de dag van release gratis in Nederland en België.

De Xbox Series X kost €499,99 en de Xbox Series S is verkrijgbaar voor €299,99. Hoewel het niet zo stressvol zal zijn als de pre-orders van de PS5, omdat we precies weten wanneer ze live gaan, zullen geïnteresseerde fans toch snel moeten handelen als ze een van de next-gen consoles van Xbox willen bestellen. Microsoft heeft in een persbericht opgemerkt dat voorraden beperkt zijn en als pre-orders voor de PS5 een indicatie waren, dan zijn de consoles van de volgende generatie erg snel uitverkocht.

De chip van de Xbox Series X wordt door TSMC op 7nm geproduceerd en de acht cpu-cores zijn gebaseerd op de AMD Zen 2-architectuur. De cores hebben een maximale kloksnelheid van 3,8GHz en bij het gebruik van simultaneous multithreading is dat 3,66GHz. Microsoft heeft gekozen voor een gpu met 52 compute units (3328 shaders) die goed zijn voor 12 teraflops aan rekenkracht. Deze compute units maken gebruik van de AMD RDNA 2-architectuur en de gpu heeft daardoor ook hardwarematige ondersteuning voor raytracing.

Xbox Series X maakt gebruik van een custom 1TB-ssd voor de installatie van games en andere content. De nvme-ssd heeft een doorvoersnelheid van 4,8GB/s bij gebruik van compressie en 2,4GB/s zonder compressie. In de bovenstaande video is het effect te zien tussen de laadtijden met een ssd van de nieuwe Xbox en de harde schijf van de huidige Xbox One X.

De HDMI 2.1-aansluiting introduceert functies zoals Auto Low Latency Mode (ALLM) en Variable Refresh Rate (VRR). Met ALLM kan Xbox One en Xbox Series X het aangesloten beeldscherm automatisch instellen op de laagste latencymodus. VRR synchroniseert de verversingsfrequentie van het scherm met de framerate van de game, waarmee beelden vloeiend worden weergegeven zonder tearing. Xbox Series X kan beelden met maximaal 120 frames per seconde weergeven.