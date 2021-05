Xbox Series X nergens op voorraad: tekorten zullen minimaal tot en met juni aanhouden

De voorraadproblemen van Xbox Series X lijken groter dan ooit te zijn. We hebben in Nederland al meer dan een maand geen nieuwe leveringen gezien en volgens Microsoft zullen de tekorten minimaal tot en met juni aanhouden. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers voor het vierde kwartaal herhaalde Microsoft-cfo Amy Hood de woorden van Mike Spencer eerder dit jaar.

Xbox Series X

“Bij gaming verwachten we een omzetgroei van midden tot hoge eencijferige cijfers”, aldus Hood. “Aanzienlijke vraag naar Xbox Series X en S zal blijven bestaan door beperkte aanbod.” De bevestiging van Microsoft komt niet als een verrassing, want partner AMD maakte onlangs al bekend dat het in de komende maanden nog niet kan voldoen aan de vraag van consumenten en partners.

Daarnaast moeten de grote games nog voor Xbox Series X | S en de PlayStation 5 worden uitgebracht. De verwachting is dat exclusieve titels zoals Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) en Halo: Infinite (Xbox) de vraag naar beide consoles nog verder zullen laten stijgen.

Ondanks de tekorten presteert de Xbox-divisie uitstekend met een omzetstijging van 232 procent op het gebied van hardware. Verder stegen de inkomsten uit Xbox-content en services met 34% dankzij titels van derden, Xbox Game Pass-abonnementen en Xbox Game Studios.

Xbox Series X

Xbox Series S