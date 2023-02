Xbox Series X krijgt binnenkort vermoedelijk prijsverhoging in Europa

Microsoft lijkt binnenkort de adviesprijs van Xbox Series X te gaan verhogen. In de Zweedse Microsoft Store is deze week de prijs van de console met 500 SEK (Zweedse kroon) omhoog gegaan en dat zal in de rest van Europa vermoedelijk neerkomen op een prijsstijging van €50, wat de adviesprijs naar €549,99 brengt. Mocht je geen extra geld willen betalen dan kun je de console bij Microsoft Nederland nog steeds voor €499,99 aanschaffen. Het is nog niet bekend wanneer de prijzen in andere landen worden opgeschroefd.

Prijsverhoging Xbox Series X

In januari verhoogde Microsoft in Japan voor het eerst de prijzen van Xbox Series X en S. “We evalueren regelmatig de impact van lokale prijzen om een redelijke consistentie tussen de regio’s te behouden”, zei het bedrijf destijds. “Deze prijsherziening treft onze klanten en was een moeilijke beslissing om te nemen, maar in de toekomst zullen we de ultieme Xbox-ervaring blijven bieden die onze klanten verwachten.”

Concurrent Sony verhoogde eind 2022 al de prijzen van zijn PlayStation 5-consoles met €50. De PlayStation 5 Digital Edition kost nu €449,99 en de Disk Edition wordt aangeboden voor €549,99. Volgens het Japanse bedrijf zijn de verhogingen nodig vanwege gestegen kosten als gevolg van de hoge inflatie. Alleen in de Verenigde Staten wordt nog de originele adviesprijs gehanteerd.