Xbox Series X Console Wraps aangekondigd: Starfield, Artic Camo en Mineral Camo nu beschikbaar voor pre-order

Xbox Series X-bezitters kunnen later dit jaar het uiterlijk van hun console aanpassen door middel van officiële wraps. Er worden drie varianten uitgebracht: Starfield, Artic Camo en Mineral Camo.

Xbox Series X-wraps

Op 18 oktober verschijnt de Starfield-wrap voor €49,99, terwijl Artic en Mineral Camo vanaf 10 november verkrijgbaar zijn voor €44,99. Alle wraps zijn via deze pagina beschikbaar voor pre-order.

De wraps zijn speciaal ontworpen voor Xbox Series X en hebben een aangepaste, precieze pasvorm. Met elk detail is rekening gehouden om ervoor te zorgen dat de prestaties van je console behouden blijven: alle ventilatieopeningen zijn vrij en aan de onderkant van de wraps zijn kleine voetjes toegevoegd om ervoor te zorgen dat de lucht vrij door de console kan stromen.

Lees ook → Zo krijg je 24 maanden Xbox Game Pass Ultimate voor slechts 99 euro (augustus 2023)

“We weten dat gamers hun consoles willen kunnen aanpassen en hun favoriete games willen steunen, en we bieden een optie die betaalbaarder en duurzamer is dan de aanschaf van een speciale editie of limited edition console,” aldus Microsoft’s senior design director Monique Chatterjee.

De door Starfield geïnspireerde wrap geeft je console een nieuw uiterlijk door deze te verbeelden als een aan boord geplaatste avionica module die je door je avonturen stuurt. Belangrijke interne console componenten worden benadrukt door omlijnde toegangspanelen en graphics geïnspireerd op games. Technische beschrijvingen benoemen de daadwerkelijke functionaliteit van de console.

Wikkel je Xbox Series X in het kenmerkende Xbox-ontworpen woodland camo-geïnspireerde patroon. Kies het Arctic Camo voor een neutraal en rustig effect, of ga voor het opvallende Mineral Camo met moderne blauwe en paarse tinten. Elke optie is voorzien van een zachte microvezel buitenstof.