Xbox Series X met Diablo IV in de aanbieding voor 489 euro (augustus 2023)

De Xbox Series X is sinds 1 augustus in prijs verhoogd en heeft nu een adviesprijs van €549,99 in plaats van €499,99, maar gelukkig hoeft je niet de hoofdprijs te betalen. Bij Bol.com is de console namelijk in de aanbieding voor €489,20 en daarbij ontvang je ook nog eens Diablo IV cadeau. We weten niet hoelang deze actie geldig is, dus weer er snel bij aangezien deze Xbox Series X-bundel elders voor €559 wordt aangeboden. Let op, want Diablo IV wordt niet meegeleverd als code. De game wordt tijdens het installatieproces aan je Xbox-account toegevoegd.