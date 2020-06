‘Xbox Series S/Lockhart zal naast Xbox Series X verschijnen’

Tot op heden heeft Microsoft alleen Xbox Series X aangekondigd, maar er gaan geruchten dat er nog een tweede goedkopere console op komst is. Deze console zou de codenaam ‘Lockhart’ dragen en een nieuwe ontdekking lijkt het bestaan van dit model te bevestigen.

Twitter-gebruiker TitleOS ontdekte onlangs een verwijzing naar Lockhart in de Windows OS-bibliotheken. Hoewel de referentie op zichzelf niet veel betekent, zou het voor Microsoft geen zin hebben om het op te nemen als de console niet naast de Xbox Series X verschijnt.

Het is niet voor het eerst dat we over Lockhart horen, maar er gingen ook geruchten dat het project zou zijn geschrapt. Vorige maand onthulde Jez Corden van Windows Central echter dat ontwikkelaars waarmee hij sprak, bevestigden dat ze nog steeds rekening houden met deze variant.

Omdat de console nog niet is aangekondigd, weten we niets over de specificaties. In januari meldden we dat er een onbekende AMD-apu werd gespot met acht Ryzen-cores geklokt op 4,0 GHz en 16 GB geheugen gedeeld tussen RAM en VRAM – 12 GB RAM en 4 GB VRAM. Velen speculeerden dat dit de Xbox Series S-apu zou kunnen zijn.

Xbox Series X wordt in het najaar van 2020 wereldwijd gelanceerd. Het is nog onbekend of de Lockhart gelijktijdig wordt uitgebracht.

